Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı
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Ortopedi uzmanı Dr. Erkut Karaca, Düzce'de vefat etti. Cenaze namazını kuzeni imam Hasan Navruz kıldırdı. Törene ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı, cenaze Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Düzce'de vefat eden 52 yaşındaki Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Erkut Karaca'nın cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazını ise imam kuzeni kıldırdı.

Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı

NAMAZINI KUZENİ KIRLDIRDI

Kentteki özel bir hastanede görev yapan Dr. Erkut Karaca'nın cenazesi Şehitlik Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Karaca'nın cenaze namazı, kuzeni olan Kayseri Melikgazi Müftülüğü Gülük Camisi İmamı Hasan Navruz tarafından kıldırıldı.

Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı

GÖZ YAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Törene, Karaca'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aile üyeleri, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Dr. Erkut Karaca'nın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı

ERKUT KARACA KİMDİR?

Erkut Karaca, 1974 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamlayan Karaca, 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başladı ve 1997 yılında mezun oldu.

Tıp fakültesinden mezuniyetinin ardından pratisyen hekim olarak görev yapan Karaca, Sağlık Bakanlığına bağlı Burdur Söğüt Sağlık Ocağı'nda yaklaşık iki yıl hizmet verdi.

1999 yılında Abant İzzet Baysal Düzce Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlayan Karaca, 2000 yılında aynı fakültenin Ortopedi Bölümünde uzmanlık eğitimine devam etti. 2004 yılında eğitimini tamamlayarak Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı oldu. Hekim profillerinde de Karaca'nın uzmanlık alanı Ortopedi ve Travmatoloji olarak belirtiliyor.

Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı

MESLEKİ KARİYERİ

Erkut Karaca, uzmanlığının ardından 2004 yılında Sağlık Bakanlığı Erzurum Numune Hastanesi'nde Ortopedi Uzman Hekimi olarak yaklaşık altı ay görev yaptı. Aynı yıl 200 yataklı Ağrı Askeri Hastanesi'nde askerlik görevini tamamladı.

2005 yılında Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne atanan Karaca, burada 13 yıl boyunca görev yaptı. Mesleki kariyeri boyunca Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki çalışmalarını sürdürdü.

Karaca'nın hekimlik geçmişine ilişkin çevrim içi mesleki kayıtlarda da Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki görevine ve Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığına yer veriliyor.

Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI VE PATENTLERİ

Verilen bilgilere göre Erkut Karaca, 2004-2019 yılları arasında Ortopedi ve Travmatoloji alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirdi ve bu çalışmalar kapsamında 18 adet patent aldı.

Karaca'nın çalışmalarından biri, kemik ve boy kısalığının bilgisayar yardımıyla düzeltilmesini sağlayabilen external fiksatör cihazı oldu. Söz konusu cihaz, 2-4 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul'daki CNR Convention Center'da düzenlenen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uluslararası Buluş Fuarı'nda, Düzce Üniversitesi Teknopark standında sergilendi.

Verilen bilgilere göre cihaz, 243 proje arasından dünya şampiyonu oldu. Karaca ayrıca bilimsel çalışmalarını sürdürerek kongre ve bilimsel toplantılara katılmaya devam etti.

Karaca'nın akademik çalışmalarına ilişkin PubMed kaydında da Düzce'deki Fizema Özel Kliniği ile Ortopedi ve Travmatoloji alanında ilişkilendirilen bir bilimsel yayında yazar olarak yer aldığı görülüyor.

Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı

DOKTOR ERKUT KARACA NEDEN ÖLDÜ?

Erkut Karaca'nın kesin ölüm nedeni, olayın ardından yapılan incelemeler kapsamında belirlenmek üzere cenazesinin Düzce Üniversitesi morguna kaldırılmasıyla birlikte henüz netleşmedi.

Edinilen bilgilere göre Karaca'ya ait 81 EK plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bulunan 1. viyadükler mevkiinde otoyol üzerinde park halinde görüldü. Durumu fark eden vatandaşların çevrede yaptığı kontrolde Karaca, viyadük altında hareketsiz halde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Bu nedenle mevcut bilgiler kapsamında Erkut Karaca'nın ölümüne ilişkin kesinleşmiş bir neden belirtmek mümkün değildir. Ölüm nedeninin belirlenmesi için yürütülen incelemenin sonuçları beklenmektedir.

Kaynak: İHA

Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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