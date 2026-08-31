Vergi borçlarında 72 ay taksit fırsatı! Başvurular bugün bitiyor - Son Dakika
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Vergi borçlarında 72 ay taksit fırsatı! Başvurular bugün bitiyor

Vergi borçlarında 72 ay taksit fırsatı! Başvurular bugün bitiyor
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Vergi borçlarını tecil ve taksitlendirme yoluyla ödemek isteyen mükellefler için başvuru süresi bugün sona eriyor. 31 Ağustos mesai bitimine kadar yapılabilecek başvurular kapsamında KDV borçları 12 aya, diğer kapsamdaki borçlar ise 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. 10 milyon liraya kadar borcu olanlardan teminat istenmeyecek. İlk taksit için son ödeme tarihi ise 30 Eylül 2026 olacak.

Vergi borçlarını tecil ve taksitlendirme yoluyla ödemek isteyen mükellefler için kritik güne girildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamadan yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.

Düzenleme kapsamında belirli kamu alacaklarının ödeme planına bağlanarak taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanıyor.

HANGİ BORÇLAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK?

Uygulama, 5 Haziran 2026 itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran 2026'ya kadar ödenmemiş belirli kamu alacaklarını kapsıyor.

Gelir ve kurumlar vergisi, KDV, harçlar, adli para cezaları, trafik para cezaları, ecrimisil ve öğrenim kredisi (KYK) borçları için tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanılabilecek.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile 2026 yılı gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin geçici vergiler ise uygulamanın dışında tutulacak. Bu vergilere ait damga vergileri, vergi ziyaı cezaları ve gecikme zamları da tecil edilemeyecek.

72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

KDV dışındaki kapsama giren borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. KDV borçlarında ise azami taksit süresi 12 ay olacak.

Tecil edilen borçlara yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak.

10 MİLYON LİRAYA KADAR TEMİNAT İSTENMEYECEK

Toplam borç tutarı 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden tecil ve taksitlendirme işlemleri sırasında teminat talep edilmeyecek.

Borç miktarının 10 milyon lirayı aşması halinde ise bu tutarın üzerindeki bölümün yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek.

BAŞVURU İÇİN VERGİ DAİRESİNE GİTMEK GEREKMİYOR

Mükellefler başvurularını elektronik ortamdan da gerçekleştirebilecek. İşlemler Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Mükellefler sistem üzerinden tecil kapsamına giren borçlarını görüntüleyerek kendilerine uygun ödeme planı için başvurabilecek.

İLK TAKSİT İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL

Başvurusu kabul edilen mükelleflerin ilk taksitlerini 30 Eylül 2026'ya kadar ödemesi gerekiyor. Sonraki taksitler ise oluşturulan ödeme planında belirtilen tarihlerde yatırılacak.

Bir takvim yılı içerisinde en fazla iki taksidin aksatılması halinde tecil şartları devam edebilecek. İkiden fazla taksidin aksatılması durumunda ise taksitlendirme iptal edilecek.

Ağustos, Ekonomi, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Vergi Vergi borçlarında 72 ay taksit fırsatı! Başvurular bugün bitiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erdem Akca Erdem Akca:
    Faizi silinmeden ödemem 0 0 Yanıtla
  • Y T Y T:
    ilk ödeme tarihi bir ay ileri çekilmeli 0 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Bizde gittik peşin peşin ödedik herzamanki gibi 0 0 Yanıtla
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