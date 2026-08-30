Vezirköprü'de kayıp genç baraj gölünde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vezirköprü'de kayıp genç baraj gölünde ölü bulundu

Vezirköprü\'de kayıp genç baraj gölünde ölü bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 30 yaşındaki Bayram Ölgün, baraj gölünde cansız bedeni bulundu. Aracı terk edilmiş halde bulunan Ölgün'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Bayram Ölgün'ün (30) baraj gölünde cansız bedeni bulundu.

Olay, Vezirköprü ilçesi Yukarınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Ölgün, 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00 sıralarında evinden ayrıldı. Ölgün'den bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, bu sabah Çaputlu bölgesindeki baraj kenarında Ölgün'ün aracını terk edilmiş halde buldu. Bölgede çalışmalar sıklaştırılırken, Bayram Ölgün'ün baraj gölü Ova Burnu mevkisinde cansız bedeni bulundu. Ölgün'ün cansız bedeni Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölgün'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Vezirköprü, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü'de kayıp genç baraj gölünde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

13:51
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
13:38
KKTC’nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
13:09
Rafael Leao transferi resmen bitti Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
12:36
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 13:58:06. #7.13#
SON DAKİKA: Vezirköprü'de kayıp genç baraj gölünde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement