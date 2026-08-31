İnfial yaratan görüntü! Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü - Son Dakika
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İnfial yaratan görüntü! Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü

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Hindistan'da tarikat lideri Sant Rampal Ji Maharaj'ın takipçilerini camla çevrili, klimalı özel bir bölümde kabul ettiği görüntüler dikkat çekti. Görüntülerde müritlerin sırayla liderin ayaklarına dokunup öptüğü görülürken, Rampal'ın daha önce de sıcak havalarda yanında taşınabilir soğutucularla dolaştığı görüntülenmişti.

Hindistan'da ruhani lider Sant Rampal Ji Maharaj, takipçileriyle buluşurken kullandığı sıra dışı düzenekle yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Dış basında yer alan görüntülerde Rampal'ın camla çevrili, klimalı bir bölümün içerisinde koltuğunda oturduğu, takipçilerinin ise önünde sıraya girdiği görülüyor. Güncel yabancı kaynaklar da düzeneği, Rampal'ın sıcaktan korunmasını sağlayan klimalı cam kabin olarak aktarıyor.

TAKİPÇİLERİ SIRAYLA AYAĞINI ÖPTÜ

Haberler.com'a ulaşan yaklaşık 19 saniyelik görüntüde Rampal, camla çevrili bölümün içerisindeki koltukta oturuyor. Kabinin dışındaki takipçileri ise sırayla uzanarak Rampal'ın ayaklarına dokunuyor ve ayaklarını öpüyor.

Rampal'ın ayaklarının takipçilerin ulaşabileceği şekilde kabinin dışına doğru uzatıldığı görülürken, kendisi camlı bölümün içerisinde kalıyor.

KLİMALI KABİN DİKKAT ÇEKTİ

Dış basına yansıyan bilgilere göre camla çevrili bölümde klima sistemi bulunuyor. Düzenek, Rampal'ın yüksek sıcaklıklardan etkilenmeden takipçileriyle temas kurabilmesini sağlıyor. Benzer görüntüler farklı ülkelerdeki yayın ve hesaplarda da Rampal'a ait olduğu belirtilerek paylaşıldı.

Ancak kabinin özellikle takipçilerinin ayaklarını daha rahat öpebilmesi amacıyla tasarlandığına ilişkin bağımsız ve güvenilir bir doğrulamaya ulaşılamadı. Görüntüler, ayaklara erişim sağlayan düzeni açıkça gösterirken kabinin amacı konusunda dış basındaki aktarımlar daha çok Rampal'ın sıcaktan korunmasına odaklanıyor.

DAHA ÖNCE DE SOĞUTUCULARLA GEZERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Rampal'ın sıcak havaya karşı aldığı önlemler daha önce de haber olmuştu. Mayıs 2026'da yayımlanan görüntülerde, Haryana'daki aşramında yürüyen Rampal'ın yanında görevlilerin taşınabilir soğutucular taşıdığı görülmüştü. The Straits Times, görüntülerin Hindistan'daki aşırı sıcaklar sırasında kaydedildiğini aktarırken Hint basınında da görevlilerin Rampal yürüdükçe soğutucuları beraberinde hareket ettirdiği belirtildi.

Yeni görüntülerde ise taşınabilir soğutucuların yerini camla çevrili ve klimalı özel bölümün aldığı görülüyor.

Hindistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hindistan İnfial yaratan görüntü! Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    cehalet böyle bişey. 8 0 Yanıtla
  • Mustafa gültekin Mustafa gültekin:
    benim de böyle kadın müridlerim olsun . ben de istiyorum:) 4 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    buradaki lerde aynı fark yok.. 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İnfial yaratan görüntü! Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü - Son Dakika
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