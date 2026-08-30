Zeytinlikte çıkan yangın Kazdağı Milli Parkı’na sıçradı - Son Dakika
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Zeytinlikte çıkan yangın Kazdağı Milli Parkı’na sıçradı

Zeytinlikte çıkan yangın Kazdağı Milli Parkı’na sıçradı
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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Mehmetalan Mahallesi üst kesimlerinde zeytinlik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Kazdağı Milli Parkı sınırlarındaki ormanlık alanlara sıçradı. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi kırsal Mehmetalan Mahallesi üst kesimlerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek Kazdağı Milli Parkı içerisindeki ormanlık alanları etkisi altına aldı.

 MÜDAHALE BAŞLADI

Zeytinlik alanda başlayan yangının ormanlık bölgeye sıçramasının ardından ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına 4 uçak ve 2 helikopter havadan destek verirken, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve yer ekibi de sahada görev yapıyor.

Zeytinlikte çıkan yangın Kazdağı Milli Parkı’na sıçradı

BELEDİYE EKİPLERİ DE DEVREYE GİRDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verirken, alevlerin milli park içerisindeki daha geniş alanlara yayılmaması için yoğun mücadele yürütülüyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Zeytinlikte çıkan yangın Kazdağı Milli Parkı’na sıçradı
Kaynak: İHA

Balıkesir, Kaz Dağı, 3. Sayfa, Edremit, Edremit, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinlikte çıkan yangın Kazdağı Milli Parkı’na sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinlikte çıkan yangın Kazdağı Milli Parkı’na sıçradı - Son Dakika
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