AK Parti Sözcüsü Çelik: Yolcuların kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların kurtarılması için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolcuların hiçbir zarar görmeden kurtarılmasını dilediğini, kurtarma çalışmalarının güçlü şekilde sürdüğünü ve dualarının onlarla olduğunu ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların kurtarılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Dualarımız onlarla" dedi.
"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla…" dedi.
Kaynak: ANKA
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