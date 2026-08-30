Gazze'de İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail ordusu, ateşkes olmasına rağmen Gazze'ye saldırarak 5 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 14 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1318 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 375 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 815 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 454'e, yaralı sayısının 174 bin 486'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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