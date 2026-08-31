Arda Güler'i kızdıran karar: S..tir lan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler'i kızdıran karar: S..tir lan

Arda Güler\'i kızdıran karar: S..tir lan
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Malaga'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna girmek için kenarda bekleyen Arda Güler, hakemin penaltı kararına "S..tir lan" diyerek tepki gösterdi. Hakem daha sonra penaltı kararını iptal ederken, 87. dakikada oyuna giren milli yıldız 90+1'de ağları havalandırdı.

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı 4-0 mağlup ederek sezona 3'te 3 ile başladı. Mücadelede Arda Güler'in hem oyuna girmeden önce yaşadığı an hem de kısa süre sonra attığı gol dikkat çekti.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada Alfonso Herrero kendi kalesine, 30. dakikada Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Arda Güler kaydetti.

PENALTI KARARINA KÜFÜRLE TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın son bölümünde oyuna girmek için saha kenarında bekleyen Arda Güler, hakemin penaltı kararı vermesinin ardından tepki gösterdi. Milli futbolcunun karar sonrası "Si..tir lan" şeklinde küfürlü bir ifade kullandığı görüldü.

Arda Güler'i kızdıran karar: S..tir lan

HAKEM PENALTIYI İPTAL ETTİ

Arda Güler'in tepki gösterdiği pozisyonun ardından hakem penaltı kararını iptal etti ve oyun devam etti. Milli futbolcu ise kısa süre sonra, 87. dakikada oyuna dahil oldu.

4 DAKİKA SONRA GOLÜNÜ ATTI

Arda Güler, sahaya adım attıktan yalnızca 4 dakika sonra ağları havalandırdı. 90+1. dakikada takımının dördüncü golünü kaydeden milli yıldız, böylece bu sezonki ilk golüne imza attı.

REAL MADRID 3'TE 3 YAPTI

Malaga'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid, La Liga'daki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak 9 puana yükseldi. Malaga ise 1 puanda kaldı. Real Madrid gelecek hafta Real Betis'e konuk olacak, Malaga ise sahasında Levante'yi ağırlayacak.

Real Madrid, Arda Güler, Malaga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'i kızdıran karar: S..tir lan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya’dan yardım istedi Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi
Bağımsızlık ateşinin yandığı gün: 30 Ağustos büyük zaferi 104 yaşında Bağımsızlık ateşinin yandığı gün: 30 Ağustos büyük zaferi 104 yaşında
İstanbul’da Zafer Bayramı Trafik Düzenlemesi İstanbul'da Zafer Bayramı Trafik Düzenlemesi
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti 25 yıllık anlaşma imzalandı Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı
Göklerin çelik kanatları SOLOTÜRK zafer coşkusunu gençlerle paylaştı Büyük gösteriye çağrı Göklerin çelik kanatları SOLOTÜRK zafer coşkusunu gençlerle paylaştı! Büyük gösteriye çağrı
KKTC Başbakanı Üstel’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı KKTC Başbakanı Üstel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Cem Yılmaz yoğun bakımda Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama Cem Yılmaz yoğun bakımda! Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Uzak Şehir’in Pakize’sinden sezon öncesi son tatil Pozları dikkat çekti Uzak Şehir’in Pakize’sinden sezon öncesi son tatil! Pozları dikkat çekti

07:39
Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı
Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı
07:27
KKTC’deki gemi faciasında ihmal zinciri Felaket göz göre göre gelmiş
KKTC'deki gemi faciasında ihmal zinciri! Felaket göz göre göre gelmiş
07:20
Galatasaray’dan gece yarısı bombası Milli yıldızı da aldılar
Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Milli yıldızı da aldılar
07:08
Vergi borçlarında 72 ay taksit fırsatı Başvurular bugün bitiyor
Vergi borçlarında 72 ay taksit fırsatı! Başvurular bugün bitiyor
06:52
Çorum’da camiden yükselen şarkı şaşkına çevirdi
Çorum'da camiden yükselen şarkı şaşkına çevirdi
06:27
Cem Yılmaz’ın kalp krizi sonrası herkes bu detaya takıldı
Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası herkes bu detaya takıldı
06:15
Türkiye’nin S-400’leri için Mısır iddiası Yunanistan alarma geçti
Türkiye'nin S-400'leri için Mısır iddiası! Yunanistan alarma geçti
18:35
Girne’deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8’e yükseldi, 18 kişi kayıp
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, 18 kişi kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 08:16:27. #7.12#
SON DAKİKA: Arda Güler'i kızdıran karar: S..tir lan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement