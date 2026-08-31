Yüksel Yıldırım'ın zor anları: Rezilsin... - Son Dakika
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Yüksel Yıldırım'ın zor anları: Rezilsin...

Yüksel Yıldırım\'ın zor anları: Rezilsin...
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Samsunspor'un Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Başkan Yüksel Yıldırım'a bazı kırmızı-beyazlı taraftarlar sert tepki gösterdi. "4 bin TL bilet aldık, golcü yok. Paran var transfer yap!" diye bağıran taraftarlar, "Rezilsin, bizi Türkiye'ye rezil ettin" sözleriyle de Yıldırım'a seslendi. Yıldırım'ın talebi üzerine emniyet güçleri taraftarları alandan uzaklaştırdı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım zor anlar yaşadı. Maç sonu basın açıklaması yapmaya hazırlanan Yıldırım'a, tellerin arkasında bulunan bazı Samsunspor taraftarları sert sözlerle tepki gösterdi.

Yüksel Yıldırım'ın zor anları: Rezilsin...

"4 BİN TL BİLET ALDIK, GOLCÜ YOK"

Takımın transfer politikasını eleştiren taraftarlar, Başkan Yüksel Yıldırım'a, "4 bin TL bilet aldık, golcü yok. Paran var transfer yap!" diye seslendi. Taraftarların tepkisi bununla da sınırlı kalmadı.

"REZİLSİN, BİZİ TÜRKİYE'YE REZİL ETTİN"

Yüksel Yıldırım'a yönelik tepkilerini sürdüren taraftarlar, "Rezilsin, bizi Türkiye'ye rezil ettin" sözleriyle bağırdı. Tepkilerin devam etmesi üzerine Yıldırım, güvenlik güçlerinin müdahale etmesini istedi.

Yüksel Yıldırım'ın zor anları: Rezilsin...

POLİS EŞLİĞİNDE ALANDAN UZAKLAŞTIRILDILAR

Yıldırım'ın talebinin ardından emniyet güçleri devreye girerek tepki gösteren taraftarları bulundukları alandan uzaklaştırdı. Polis eşliğinde stattan çıkarılan taraftarlar bu kez Yıldırım'a, "Taraftarı da stattan uzaklaştırdın ya, helal olsun sana" sözleriyle sitem etti. Fenerbahçe karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından yaşanan bu gerilim, Yüksel Yıldırım için gecenin bir diğer dikkat çeken anı oldu.

Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'ın zor anları: Rezilsin... - Son Dakika

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