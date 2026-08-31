Nereden nereye! Galatasaray\'ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı

Konyaspor, hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlılar, bir dönem Galatasaray forması da giyen Mostafa Mohamed'in transferinde sona yaklaştı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta forma giyen Mısırlı golcü, transfer işlemlerini tamamlamak üzere Konya'ya geldi.

SON HALİNİ GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Mostafa Mohamed'in Konya'ya gelişinde çekilen görüntüleri dikkat çekti. Galatasaray'da oynadığı döneme kıyasla görünümündeki değişiklik göze çarparken, Mısırlı futbolcunun son halini görenler tanımakta zorlandı.

6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Nantes'ın 2023 yılında bonservisi için 6 milyon euro ödediği Mostafa Mohamed'in, yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeliyle Konyaspor'a transfer olması bekleniyor.

Taraflar arasındaki son işlemlerin tamamlanmasının ardından Mostafa Mohamed'in bugün Konyaspor'un yeni transferi olarak resmen açıklanması bekleniyor.