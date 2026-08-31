Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı

Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. İki takım arasındaki karşılaşmalarda tribünlerin yoğun ilgi görmesine alışılırken, bu kez tribünlerdeki boşluklar dikkatlerden kaçmadı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı

Fenerbahçe aldığı galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı

TRİBÜNLERDEKİ BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmada skor kadar tribünlerin görüntüsü de dikkat çekti. Samsunspor-Fenerbahçe maçlarında tribünlerin dolu görüntüsüne alışılmışken, bu karşılaşmada çok sayıda koltuğun boş kaldığı görüldü. Maç sırasında ekranlara yansıyan görüntülerde tribünlerdeki boşlukların belirgin şekilde görülmesi karşılaşmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı

ALIŞILMIŞ GÖRÜNTÜNÜN DIŞINDA

Özellikle Fenerbahçe gibi büyük takımların Samsun deplasmanındaki karşılaşmalarında tribünlerde yoğunluk yaşanırken, bu kez ortaya çıkan tablo alışılmış görüntünün dışında kaldı. Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşmasını takip edenlerin gözü, zaman zaman tribünlerdeki boş koltuklara çevrildi.

Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı

FENERBAHÇE DERBİYE GALİBİYETLE GİDİYOR

Sahadaki mücadelede ise gülen taraf Fenerbahçe oldu. Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler 6 puana ulaştı. Fenerbahçe, Süper Lig'in gelecek haftasında Beşiktaş ile derbide karşı karşıya gelecek.

Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Fenerbahçe, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı - Son Dakika

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