Eskişehir\'de Alkollü Sürücüye 290 Bin TL Ceza

Eskişehir'de sivil trafik ekiplerince durdurulan alkollü ve ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine toplamda 290 bin TL ceza kesildi. Duruma öfkelenen kadın sürücünün erkek arkadaşı önce polis aracını ve kendi otomobilini tekmeledi daha sonra "Eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum" dedi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Tepebaşı ilçesi 746. Sokak üzerinde 26 ALT 367 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Z.S.K.'ya yapılan alkol testinde 1.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve direksiyon başına ehliyetsiz geçtiği belirlendi.

Ekipler, sürücü Z.S.K.'ya 250 bin TL, araç sahibine ise ilgili maddelerden 40 bin TL olmak üzere toplamda 290 bin TL idari para cezası uyguladı.

Polis aracını vurup "Eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum" dedi

İşlemler sırasında kız arkadaşına yazılan cezaya ve yapılan uygulamaya öfkelenen sürücünün erkek arkadaşı ise olay yerinde taşkınlık çıkardı. Sinirlerine hakim olamayan şahıs, bir kez sivil polis aracına, üç kez de kendi otomobillerine olmak üzere toplam dört defa tekme attı. Sürücünün erkek arkadaşı, polislere kentte eskiden görev yapmış bir emniyet müdürünün oğlunu tanıdığını söylemesi ise dikkat çekti.

Sürücü Z.S.K. gerekli adli ve idari işlemler için polis merkezine götürülürken, teslim alınmayan otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.