Çorum'da camiden yükselen şarkı şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Çorum'da camiden yükselen şarkı şaşkına çevirdi

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Çorum'da bir caminin hoparlörlerinden dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey'in "Summertime Sadness" parçası çalındı. Caminin minaresinden çevreye yayılan şarkı sesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, müziğin hoparlörlerden neden ve nasıl çalındığı henüz bilinmiyor.

Çorum'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Kentte bulunan bir caminin hoparlörlerinden ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'in "Summertime Sadness" isimli parçası çalındı.

CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN ŞARKI SESİ YÜKSELDİ

Caminin hoparlörlerinden bir süre boyunca şarkının duyulduğu anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde caminin minaresinden çevreye yayılan müzik sesi duyuldu.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şarkının cami hoparlörlerinden neden ve nasıl çalındığına ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla yetkililerden konuyla ilgili açıklama beklediklerini ifade etti.

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Son Dakika Çorum Çorum'da camiden yükselen şarkı şaşkına çevirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Imamin cani musik dinlemek istemistir belki 0 0 Yanıtla
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