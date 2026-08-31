Üniversitelerde yeni fakülte ve enstitü düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üniversitelerde yeni fakülte ve enstitü düzenlemesi

Üniversitelerde yeni fakülte ve enstitü düzenlemesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı ve bazı birimlerin isimleri değiştirildi. Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kurulurken, birçok enstitü kapatıldı ve bazı fakülte isimleri güncellendi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kurulurken, bazı fakülte ve enstitüler kapatıldı ve bazı birimlerin isimleri değiştirildi.

Resmi Gazede'de yayımlanan karara göre, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesinde ise Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi kapatıldı.

Kararla ayrıca bazı fakülte ve enstitülerin isimleri değiştirildi. Batman Üniversitesi'ndeki İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi, Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nün adı Yapay Zeka Enstitüsü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin adı ise İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi oldu.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversitelerde yeni fakülte ve enstitü düzenlemesi - Son Dakika

Kontrolden çıkan çekici motosiklete, savrulan iş makinesi eve çarptı: 2 ölü Kontrolden çıkan çekici motosiklete, savrulan iş makinesi eve çarptı: 2 ölü
Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya’dan yardım istedi Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi
Yürekleri ağza getiren şov: İki yolcu uçağı stadyumun birbirine teğet geçti Yürekleri ağza getiren şov: İki yolcu uçağı stadyumun birbirine teğet geçti
Göztepe’den Galatasaray maçı hakemine tepki Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek’ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum

00:58
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
00:27
İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı
İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı
00:15
Archie Brown, ’’Beşiktaş taraftarına sesleniyorum’’ deyip siyah-beyazlılara meydan okudu
Archie Brown, ''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip siyah-beyazlılara meydan okudu
23:21
Savaş yeniden başladı ABD ordusundan İran’ın Lark Adası’na saldırı
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı
22:32
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
21:00
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 02:00:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Üniversitelerde yeni fakülte ve enstitü düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement