KKTC'deki gemi faciasında ihmal zinciri! Felaket göz göre göre gelmiş - Son Dakika
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KKTC'deki gemi faciasında ihmal zinciri! Felaket göz göre göre gelmiş

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KKTC'de 267 kişiyle yola çıkan FiloJet, fırtınalı havada su alarak 20 dakikada alabora oldu. 8 kişinin öldüğü, 18 kişinin kayıp olduğu faciada ihmal iddiaları öne çıktı. Yolcular, su aldığını fark ettikleri gemi için görevlileri önceden uyardıklarını ancak dikkate alınmadıklarını öne sürdü. Meteorolojik uyarılara rağmen geminin neden sefere çıktığı tartışılırken kaptan ve 7 mürettebat tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru hareket eden Filo Denizcilik'e ait FiloJet isimli katamaranın alabora olması sonucu yaşanan facianın ardından kazaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu katamaran, dün saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'nın yaklaşık 7 kilometre açığında su almaya başladı.

Kaptanın limana geri dönmek için manevra yaptığı sırada katamaranın kontrolünün kaybedildiği belirtildi. Milliyet'te yer alan habere göre yardım çağrısının ardından Sahil Güvenlik botları, helikopterler ve sivil tekneler bölgeye yönlendirildi. Ancak katamaran yaklaşık 20 dakika içerisinde alabora oldu.

KKTC'deki gemi faciasında ihmal zinciri! Felaket göz göre göre gelmiş

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 18 KİŞİ ARANIYOR

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, katamaranda 259 yolcu ile 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Faciada 8 kişi yaşamını yitirirken, kayıp 18 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Gemide bulunan 241 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

Kurtarılanların sağlık kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla Girne Limanı'nda sahra hastanesi kuruldu ve bölgeye ambulanslar gönderildi.

TÜRKİYE'DEN ARAMA KURTARMA DESTEĞİ

Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye de çok sayıda unsurla destek verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle KKTC'de bulunan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 geminin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 İHA ve bir Casa tipi uçak çalışmalara katıldı.

Türk Hava Kuvvetleri'nden bir helikopter ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 helikopter ve 2 Sahil Güvenlik gemisi de bölgede görevlendirildi.

KKTC'deki gemi faciasında ihmal zinciri! Felaket göz göre göre gelmiş

ENKAZ 514 METRE DERİNLİKTE

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Başbakan Ünal Üstel, oluşturulan Kriz Masası üzerinden çalışmaları takip etti.

Erhürman, geminin battığı noktada denizin 514 metre derinliğe ulaştığını belirterek, "Bu durum çalışmaları güçleştiriyor. Geminin içinde bulunanlara mevcut koşullarda ulaşmak mümkün görünmüyor" dedi.

Türkiye'den destek sağlandığını belirten Erhürman, yakınlarından haber alamayanların KKTC Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesini istedi.

KAPTAN VE 7 MÜRETTEBAT TUTUKLANDI

Facianın ardından adli süreç de başlatıldı. Başbakan Ünal Üstel, geminin kaptanı ile 7 görevlinin tutuklandığını açıkladı. Kazanın nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağını belirten Üstel, "Karakutu ortaya çıkıp açıldıktan sonra net bilgilere ulaşmış olacağız. Gemi kaptanı ve 7 görevli tutuklandı. Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

GEMİ 2 AY ÖNCE DENETLENMİŞ

Bakan Arıklı, FiloJet'in yaklaşık iki ay önce "Akdeniz" tersanesinde "Türk Loydu" adlı şirket tarafından denetlendiğini açıkladı. Geminin neden battığının belirlenebilmesi için sefer veri kaydedicisine ulaşılması gerektiğini söyleyen Arıklı, 514 metre derinlikteki çalışmalar için Türkiye'den tam donanımlı gemi ve dalgıçların bölgeye geleceğini bildirdi.

KKTC'deki gemi faciasında ihmal zinciri! Felaket göz göre göre gelmiş

YOLCULARIN ÖNCEDEN UYARDIĞI İDDİASI

Faciadan kurtulan bazı yolcuların anlattıkları ise kazadan önce yaşananlara ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Yolcular, geminin su almaya başladığını fark ettiklerini ve durumu görevlilere bildirdiklerini ancak yeterli önlemin alınmadığını öne sürdü.

Kurtulan yolculardan biri, geminin içine suyun fışkırmaya başladığını belirterek, "Sonra ön taraf patladı. Gemi önden su alınca kaptan dönmeye çalıştı, dönemedi. İlk 5 dakikada yana devrildi, yanlar patlayınca 20 dakikada alabora oldu" dedi.

"BİR ŞEY OLMAZ, BİZ BUNU HEP YAŞIYORUZ" İDDİASI

Bir başka yolcu ise suyun fark edilmesinin ardından kaptanın, "Bir şey olmaz. Biz bunu hep yaşıyoruz. Cıvatadan kaçırıyordur" dediğini öne sürdü.

Kazadan kurtulan İbrahim Canbolat da geminin alt bölümünden su geldiğini fark ederek görevlileri uyardıklarını iddia etti.

Canbolat, görevlinin kendilerine "Biz alışkınız, normaldir, suda gidiyoruz" şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü.

Suyun giderek artmasının ardından geminin yan tarafındaki bir bölümün patladığını ve camların kırıldığını anlatan Canbolat, bazı yolcuların denize atladığını söyledi.

Canbolat, "Gemi hemen yatmaya başladı. 'Herkes arkaya kaçsın' denildi. Herkes kendi mücadelesiyle kurtulmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

KKTC'deki gemi faciasında ihmal zinciri! Felaket göz göre göre gelmiş

"CAN YELEĞİ BULAMADIK"

Başka bir kazazede ise katamaranın başlangıçta dalgaların üzerinde şiddetli şekilde hareket ettiğini, ardından içeri su girmeye başladığını anlattı.

Yolcu, panik üzerine Sahil Güvenliğin aranmasını istediklerini belirterek, görevlilerden birinin durumun normal olduğunu söylediğini öne sürdü.

Çıkışa yöneldiklerinde büyük bir izdiham yaşandığını anlatan kazazede, can yeleği bulamadıklarını ve çıkışta sorun yaşadıklarını iddia etti.

UZMANDAN "SİNTİNE ALARMI" UYARISI

Kaptan Mehmet Kambay, kazanın meydana geldiği bölgede ağır deniz koşullarının bulunduğuna dikkat çekti.

Son günlerde Ege ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde etkili olan fırtınanın ardından denizin hemen sakinleşmeyeceğini belirten Kambay, katamaranların her türlü deniz koşuluna uygun olmadığını söyledi.

Kambay ayrıca geminin su almaya başlamasıyla sintine seviye alarmının devreye girmiş olması gerektiğini belirterek, bunun tahliye açısından yaklaşık 20 dakika kazandırabileceğini ifade etti.

KKTC'deki gemi faciasında ihmal zinciri! Felaket göz göre göre gelmiş

"DÖNÜŞ MANEVRASI ALABORA OLMASINA NEDEN OLMUŞ OLABİLİR"

Deniz Emniyet Derneği Başkanı Dr. Kaptan Cahit İstikbal ise katamaranın alabora olmasında dönüş manevrasının etkili olmuş olabileceğini değerlendirdi.

İstikbal, dönüş sırasında gemiye giren tonlarca suyun tek tarafa yığılmasının ağırlık merkezini hızla bozmuş olabileceğini belirterek, bunun katamaranın ters dönmesine yol açabileceğini söyledi.

Benzer durumlara Güney Kore'deki Sewol feribotu ve İtalya'daki Costa Concordia kazalarını örnek gösterdi.

FIRTINAYA RAĞMEN NEDEN SEFERE ÇIKTI?

Facianın ardından en önemli sorulardan biri, ağır deniz koşullarına rağmen katamaranın neden sefere çıktığı oldu.

Uzmanların değerlendirmelerine göre yüksek sürate ulaşabilmeleri amacıyla alüminyum alaşım veya fiberglas gibi hafif malzemelerden üretilen katamaran tipi yolcu gemileri ağır deniz şartlarında yapısal risklerle karşılaşabiliyor.

Kazadan bir gün önce Kıbrıs'ta etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Girne-Mersin hattındaki diğer feribotlarda da zor anlar yaşandığı belirtildi.

Girne'den hareket eden bir feribotun şiddetli şekilde sallandığı görüntülere yansırken, Mersin'den hareket eden başka bir feribottaki yolcu, dalgalar nedeniyle çok sayıda kişinin rahatsızlandığını söyledi.

KKTC'deki gemi faciasında ihmal zinciri! Felaket göz göre göre gelmiş

BAŞKA BİR GEMİNİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEDİ

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, hava koşulları nedeniyle başka bir firmaya ait yolcu gemisinin çıkışına izin verilmediğini açıkladı.

Meteorolojik uyarıların bulunduğu bir günde FiloJet'in sefere çıkmasının araştırılması gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılırken, denizcilik yetkilileri kötü hava koşullarında sefere ilişkin nihai kararın kaptanın inisiyatifinde olduğunu belirtti.

KKTC'DE 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS

Facianın ardından KKTC Bakanlar Kurulu ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılması planlanan resepsiyonu iptal etti.

FIRTINA GÜNEY KIBRIS'TA DA CAN ALDI

Bölgedeki olumsuz hava koşulları Güney Kıbrıs'ta da etkili oldu. Limasollu iş insanı ve eski ralli şampiyonu Dimi Mavropoulos'un 22 milyon 950 bin euro değer biçilen "Perla Bianca" isimli süper lüks yatı kayalıklara çarparak karaya oturdu. Mavropoulos hayatını kaybederken, eşi ve kızının kurtarıldığı belirtildi.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE VE DESTEK MESAJLARI

Facianın ardından Türkiye'den peş peşe açıklamalar geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek arama kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ve Türkiye'nin ilgili kurumlarının arama kurtarma faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek temel önceliğin yolcu ve mürettebata ulaşılması olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tüm imkanların seferber edildiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yolcuların büyük bölümünün tahliye edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

"BU TÜR FACİALAR KENDİLİĞİNDEN OLMAZ"

KKTC'de ana muhalefet CTP'nin Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kazanın nedenlerinin ve olası ihmallerin bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. İncirli, "Bu tür facialar kendiliğinden olmaz" diyerek gerekli denetimlerin yapılıp yapılmadığının ve sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'den siyasi isimlerin yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de facia nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'ye ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika KKTC KKTC'deki gemi faciasında ihmal zinciri! Felaket göz göre göre gelmiş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 123612e6 123612e6:
    Loman personeli de işlem yapılmalı. limandan çıkışına izin verilen ve denetleme yapan sirkette. denetlemeyi şirket mi yapıyormuş.. ilginç 1 0 Yanıtla
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