Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar - Son Dakika
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Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar

Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar
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Ankara’da Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Fenerbahçe formalı küçük çocuğa zorbalık yapan ve minik taraftarın formasını zorla çıkarttıran Şenel Akdemir isimli tribün eşkıyasına ev hapsi verildi.

Ankara'da Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Fenerbahçe formalı küçük çocuğa zorbalık yapan Şenel Akdemir isimli tribün eşkıyası hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.

GÖZÜ DÖNMÜŞ HOLİGAN, MİNİK TARAFTARIN ÜSTÜNE YÜDÜRÜ

Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında, Şenel Akdemir isimli holigan Fenerbahçe forması giyen küçük bir çocuğa saldırmaya kalktı. Tribün eşkıyasının, minik çocuğun üzerine yürüdüğü anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.

Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Karşılaşma sırasında babasının yanında bulunan 3-4 yaşlarındaki çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması nedeniyle gözü dönen Şenel Akdemir isimli Gençlerbirliği taraftarına her kesimden tepki yağdı.

Görüntülerde, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alarak güvenli alana götürdüğü görüldü. Tribün eşkıyasının, polisin kucağında olmasına rağmen minik çocuğun üzerine yürüyerek korkuttuğu, çevredekiler tarafından engellenmemesi ve eline fırsat geçmesi durumunda küçük çocuğu fiziksel şiddet göstereceği görüldü.

FENERBAHÇE'DEN MİNİK TARAFTARA UNUTAMAYACAĞI HEDİYE

Fenerbahçe Kulübü, yaşanan olayın ardından minik taraftar Göktuğ Alımcı ve ailesiyle iletişime geçti. Kulüpten yapılan açıklamada, Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri tarafından görüşüldüğü belirtildi. Sarı-lacivertli kulüp, Göktuğ ve ailesinin salı günü oynanacak Olympique Lyon maçında misafir edileceğini duyurdu.

Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar

Açıklamada, “Göktuğ ve ailesini, Salı günü oynayacağımız Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edecek; minik taraftarımızı Fenerbahçe Ailesi'nin sıcaklığıyla ağırlayacağız” ifadeleri kullanıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ: TRİBÜNLERDE HOLİGANİZME ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, üzerindeki Fenerbahçe forması çıkarılan çocuğun polisin kucağındaki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Bakan Çiftçi, "Polis canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz can yoldaşımızdır. Tribünler çocuklarımızın korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerlerdir. Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı, şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi; masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız. Masum yavrumuzun gözlerinden öpüyor, fedakar polisimize ve tüm emniyet teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar

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Son Dakika Fenerbahçe Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • cengiz cengiz:
    cezalar ağır olması lazım yapanın yanına kaldığı Türkiye yasaların yetersizliğinden polisin savcının eli kolu bağlanmış durumda sigasilerin yasaları agirlastirip vatandaşın güvenliği için caydırıcılik yaratacak sistemi yasalastirmasi lazım yoksa işin icindan cikilmayacagi bir duruma suruklenecek bu arada adalet bakanı ve İçişleri bananligi güzel çalışıyor iyi gunler 9 0 Yanıtla
  • ÖMER BALUN ÖMER BALUN:
    Fanatik bir GS’lı olarak yazıyorum (ki bu olayda bence önemli de değil) yapılan çok ama çok ayıptı. keşke daha ağır cezalar verilse. spor dostluktur, kardeşliktir. kendisine saygısı olmayanın başkasına saygısı olmaz. 8 0 Yanıtla
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