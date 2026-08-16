Alihan Kuriş'in lideri olduğu Süleymancılar'ın Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi - Son Dakika
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Alihan Kuriş'in lideri olduğu Süleymancılar'ın Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi

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Tutuklanan Alihan Kuriş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon euroluk dev tesis görüntülendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 

Soruşturmada Kuriş ve ailesine ait toplam 191 taşınmaz bulunduğu tespit edilirken, operasyonlarda Almanya'da "İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ)" adı altında faaliyet gösterilen grubun inşaatı devam eden ve tamamlanmasının ardından faaliyetlerinin tamamının kaydırılması beklenen merkez görüntülendi. 

Alihan Kuriş'in lideri olduğu Süleymancılar'ın <a class='keyword-sd' href='/koln/' title='Köln'>Köln</a>'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi

70 MİLYON EURO DEĞERİNDE DEV TESİS

Yaklaşık 12 bin 600 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen yaklaşık 70 milyon Euro'luk kompleksin tamamlandığında VIKZ'nin Almanya'daki en önemli merkezlerinden biri olması bekleniyor.

17 BİN METREKARE KULLANIM ALANI

Temeli 14 Mart 2023'te VIKZ'nin 50. kuruluş yıl dönümünde atılan kompleksin 2027 yazında tamamlanması bekleniyor. 17 bin 763 metrekare kullanım alanına sahip olacak merkezde yönetim birimlerinin yanı sıra eğitim ve toplantı salonları, mescit, öğrenci yurdu, misafirhane, restoran, kütüphane ve sosyal alanların bulunması planlanıyor. Projenin brüt kat alanının ise yaklaşık 32 bin 800 metrekare olduğu belirtiliyor. Merkezde 881 kişilik ibadet alanı, 231 yataklı öğrenci yurdu ve 114 yataklı misafirhane, 172 araçlık otopark olması planlanıyor.

Alihan Kuriş'in lideri olduğu Süleymancılar'ın Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi

AÇILIŞINA ESKİ KÖLN BELEDİYE BAŞKANI DA KATILMIŞ

Temel atma törenine VIKZ Başkanı Ali Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Köln'ün yerel yöneticileri, eski Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Schramma, Müngersdorf Vatandaş Derneği temsilcileri, komşu Katolik kilisesinin papazı ve mimarlık ekibinin temsilcileri katılmıştı. Dev kompleksin finansmanın ise üye katkıları, bağışlar ve kredilerle sağlandığı belirtiliyor.

Alihan Kuriş'in lideri olduğu Süleymancılar'ın Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi

KARA PARA AKLAMAK İÇİN Mİ İNŞA EDİLDİ?

Öte yandan, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Köln'de inşaatı süren merkez binanın kara para aklamak için kullanıldığı iddiaları da araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika alihan kuriş Alihan Kuriş'in lideri olduğu Süleymancılar'ın Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • varol4755@gmail.com [email protected]:
    ülkeden kaçmak için inşa etmiştir. örnek aldığı kişi belli. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Şerif Bayram Mehmet Şerif Bayram:
    besle büyüt avla :D 0 0 Yanıtla
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