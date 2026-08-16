İnce'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti - Son Dakika
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İnce'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti

İnce\'den İmamoğlu\'na Destek Ziyareti
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Muharrem İnce, tutuklu İmamoğlu'nu ziyaret ederek, zindandaki süresini vurguladı.

(ANKARA) - CHP'li Muharrem İnce, Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek, "İmamoğlu 734 bin 400 dakikadır zindanda ve 'zindanda dakika farksızdır aydan' 510 gündür hükümsüz tutsak" dedi.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu 734 bin 400 dakikadır zindanda ve 'zindanda dakika farksızdır aydan' 510 gündür hükümsüz tutsak! 'Haberin var mı taş duvar?' Bugün kendisini ziyaret ettim. Hepinize selamı var" açıklamalarına yer verdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnce'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti - Son Dakika

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