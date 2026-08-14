Çatalca'da Rehin Alma Olayı - Son Dakika
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Çatalca'da Rehin Alma Olayı

Çatalca\'da Rehin Alma Olayı
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İstanbul Çatalca’da bir şahıs, evde uzun namlulu silahla kendini rehin aldı, jandarma olayda.

İstanbul Çatalca'da uzun namlulu silahlı bir şahıs, kendisini evde rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, şahsın jandarma ekiplerine ateş açtığı öne sürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Çatalca Yalıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzun namlulu silah taşıdığı belirtilen İrfan Aktürk isimli şahıs, kendisini evde rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin ikna etmek amacıyla görüşmelerini sürdürdüğü şahsın, kimsenin eve yaklaşmasına izin vermediği öğrenildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken özel harekat destekli polis ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.

Öte yandan şahsın eve girmeye çalışan jandarma ekiplerine ateş açtığı öne sürüldü.

Ekiplerin şahsı ikna etme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, İstanbul, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatalca'da Rehin Alma Olayı - Son Dakika

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