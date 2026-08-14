Çatalca\'da Rehin Alma Olayı

İstanbul Çatalca'da uzun namlulu silahlı bir şahıs, kendisini evde rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, şahsın jandarma ekiplerine ateş açtığı öne sürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Çatalca Yalıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzun namlulu silah taşıdığı belirtilen İrfan Aktürk isimli şahıs, kendisini evde rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin ikna etmek amacıyla görüşmelerini sürdürdüğü şahsın, kimsenin eve yaklaşmasına izin vermediği öğrenildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken özel harekat destekli polis ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.

Öte yandan şahsın eve girmeye çalışan jandarma ekiplerine ateş açtığı öne sürüldü.

Ekiplerin şahsı ikna etme çalışmaları devam ediyor.