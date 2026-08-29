Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim - Son Dakika
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Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgedeki bazı evlerin de yandığı belirtiliyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesinde ziraat alanında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçraması sonrası rüzgarın da etkisi ile Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı.

ALEVLER EVLERE ULAŞTI

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada ziraat alanında başlayan yangın, saatte 50-70 km hızla eser kuvvetli rüzgar nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesini güçleştiriyor. Yangına havadan 15 helikopter, 4 uçak, karadan 72 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer, 450 personel, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlar alevlerin önünün kesilmesi için mücadele ediyor. Ekiplerin canla başla mücadelesi sürerken, bölgedeki bazı evler alevlere teslim oldu.

ÜNLÜ SAKLIKENT KANYONU ZİYARETÇİLERE KAPANDI

Yangının dünyaca ünlü, sınırları Antalya ve Muğla'da bulunan Saklıkent kanyonuna yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı Saklıkent kanyonu geçici olarak ziyaretçilere kapandığı açıklandı.

FETHİYE'DEKİ YANGINDA 50 HEKTAR ALAN KÜLE DÖNDÜ

Öte yandan; Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün çıkan ve 3,5 saatte kontrol altına alınan orman yangınında etkilenen alanlar, dronla görüntülendi. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü.

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Son Dakika Güncel Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • nafiscan761@icloud.com [email protected]:
    Ne tesadüf ormanlık bir tepe var etrafı tamamen yapılaşma, başka yerde yangın çıkmıyor tam da geliyor yerleşim alanının ortasındaki bu Ormantepe‘de çıkıyor imara da ne kadar elverişli bir yer değilmi ama 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim - Son Dakika
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