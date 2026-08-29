Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi takviminin açıklanmasının ardından Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının programı netleşti. TFF, Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının 4 Eylül Cuma, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç takviminin belli olmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 4. haftasındaki iki önemli karşılaşmanın programını açıkladı. Buna göre Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşmalarının oynanacağı günler belli oldu.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ CUMARTESİ

TFF'nin açıklamasına göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Başakşehir-Galatasaray karşılaşması ise 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİNE GÖRE BELİRLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmaların programının UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü dikkate alınarak oluşturulduğunu belirtti. TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA tarafından ilan edilen UEFA Şampiyonlar Ligi takvimine göre İstanbul Başakşehir FK - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakalarının günleri belirlenmiştir." denildi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Federasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını dikkate alarak yapılan planlamayı şöyle duyurdu:

"Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 4. hafta müsabakaları sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak olan 1. hafta maçlarında temsilcimiz Galatasaray'ın Çarşamba günü müsabakası olması nedeniyle İstanbul Başakşehir FK müsabakası 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Perşembe günü müsabakası olması nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacaktır."

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Cumartesi, Beşiktaş, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    bi neden hep cuma oynuyoruz ya. 0 1 Yanıtla
  • ?????? ?????? ?????? ??????:
    şampiyonlar ligi perşembe oynanmazki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı İşte ilk ifadesi Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Konserlerden para kazanamadı Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim Konserlerden para kazanamadı! Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim
Canını zor kurtaran kadına bir darbede ev sahibinden Canını zor kurtaran kadına bir darbede ev sahibinden
Uçak indi Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Oğuz Çetin’den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
Dile kolay 12 yıl Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı Dile kolay 12 yıl! Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı

15:07
Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı Bazı evler alevlere teslim
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim
15:02
Ceyda Düvenci evlendi İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
14:09
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı İşte maç tarihleri
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri
13:46
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
12:12
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
11:59
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
11:01
Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi
Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi
10:42
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 15:43:07. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement