Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Trendyol 1. Lig'de oynanan Muğlaspor- Boluspor karşılaşmasında saha içindeki mücadelenin yanı sıra reklam panolarında yer alan ifadeler de dikkat çekti.

Karşılaşma devam ederken saha kenarındaki dijital reklam panolarında klasik reklam sloganlarının dışında günlük konuşmalardan oluşan farklı mesajlar gösterildi.

"SEN NE ANLATIYON BE ABLA"

Karşılaşmanın farklı bölümlerinde panolara yansıyan ifadeler arasında "Sen ne anlatıyon be abla" ve "Ben çok iyiyim çok teşekkür ederim!" sözleri yer aldı. Bir başka bölümde ise "Merraba Can'o nasılsın?" ifadesi ekrana yansıtıldı.

"ABİ ÇAYI SÜRAHİYLE İÇSEYDİN!"

İlginç ifadeler bununla da sınırlı kalmadı. Kale arkasındaki reklam panolarında bu kez "Abi çayı sürahiyle içseydin!" yazısı görüldü. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ise panolara "Bana para veğğğ! Bana pağa veğğğ!" ifadeleri yansıdı.

"GİT Bİ BAK ARABAYA BİNDİ Mİ?"

Saha kenarında yer verilen bir diğer ifade ise "Git bi bak arabaya bindi mi?" oldu. Görüntülerde ayrıca "Evet özel biriyim!", "Bir şey sorucam, özel biri misin?" ve "Gözünü seveyim be abi" ifadelerinin de reklam panolarında yer aldığı görülüyor. Muğlaspor-Boluspor karşılaşması boyunca değişen bu sıra dışı mesajlar, mücadelenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

İşte o panolardan kareler;