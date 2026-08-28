Dile kolay 12 yıl! Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı - Son Dakika
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Dile kolay 12 yıl! Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı

Dile kolay 12 yıl! Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı
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2014 yılında nikâh masasına oturan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, 12. evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada yaptıkları özel paylaşımla kutladı.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı. Özel hayatlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yıl dönümlerinde birlikte çekildikleri kareleri takipçileriyle paylaştı.

Dile kolay 12 yıl! Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı

Neslişah Alkoçlar, eşiyle yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayarak evlilik yıl dönümlerini kutladı. Alkoçlar paylaşımına “12 yıl, söze gerek yok” notunu ekledi.

Dile kolay 12 yıl! Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı

Engin Altan Düzyatan ise kendi hesabından yaptığı paylaşıma şu sözleri bıraktı:

"Zaman mutlu anlarda hep acele eder, güzel geçen günlerin tek kusuru zamanı hızlandırması, dün gibi ama 12 yıl olmuş, nice yıllara, hep beraber bir tanem."

Dile kolay 12 yıl! Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı

2014 yılında dünyaevine giren Düzyatan ve Alkoçlar’ın Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunuyor. Gözlerden uzak bir aile hayatı sürdüren çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyor.

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Son Dakika Magazin Dile kolay 12 yıl! Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    Cihangir’de bebekte takılırken bak , bak sosyeteye cet giriş bu niye çıksın . başarılar 1 0 Yanıtla
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