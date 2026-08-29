Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-27 sezonu lig aşaması fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçını 9 Eylül'de Sporting deplasmanında oynarken, Fenerbahçe ise 10 Eylül'de Roma'yı konuk edecek. İki temsilcimiz de lig aşamasında 8'er karşılaşmaya çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması fikstürü açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleriyle oynayacağı karşılaşmaların tarihleri netleşti.
İŞTE İLK MAÇLAR
Galatasaray, Devler Ligi macerasına Sporting deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılılar lig aşamasındaki son karşılaşmasını ise PSG deplasmanında oynayacak. Fenerbahçe ise ilk maçında Roma'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler lig aşamasını Atletico Madrid deplasmanında tamamlayacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
9 Eylül: Sporting (D)
13 Ekim: Barcelona
21 Ekim: Lille (D)
3 Kasım: Stuttgart
24 Kasım: Aston Villa
8 Aralık: AEK (D)
19 Ocak: Feyenoord
27 Ocak: PSG (D)
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
10 Eylül: Roma
14 Ekim: Aston Villa (D)
20 Ekim: Slavia Prag
4 Kasım: Liverpool
25 Kasım: Shakhtar Donetsk (D)
9 Aralık: LASK (D)
20 Ocak: Villarreal
27 Ocak: Atletico Madrid (D)
DEVLER LİGİ'NDE ZORLU MAÇLAR
Galatasaray lig aşamasında Barcelona, Aston Villa, Stuttgart ve Feyenoord'u sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip Sporting, Lille, AEK ve PSG deplasmanlarına çıkacak.
Fenerbahçe ise Roma, Slavia Prag, Liverpool ve Villarreal'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler Aston Villa, Shakhtar Donetsk, LASK ve Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.
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