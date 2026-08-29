Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri

Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-27 sezonu lig aşaması fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçını 9 Eylül'de Sporting deplasmanında oynarken, Fenerbahçe ise 10 Eylül'de Roma'yı konuk edecek. İki temsilcimiz de lig aşamasında 8'er karşılaşmaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması fikstürü açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleriyle oynayacağı karşılaşmaların tarihleri netleşti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri

İŞTE İLK MAÇLAR

Galatasaray, Devler Ligi macerasına Sporting deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılılar lig aşamasındaki son karşılaşmasını ise PSG deplasmanında oynayacak. Fenerbahçe ise ilk maçında Roma'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler lig aşamasını Atletico Madrid deplasmanında tamamlayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

9 Eylül: Sporting (D)

13 Ekim: Barcelona

21 Ekim: Lille (D)

3 Kasım: Stuttgart

24 Kasım: Aston Villa

8 Aralık: AEK (D)

19 Ocak: Feyenoord

27 Ocak: PSG (D)

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

10 Eylül: Roma

14 Ekim: Aston Villa (D)

20 Ekim: Slavia Prag

4 Kasım: Liverpool

25 Kasım: Shakhtar Donetsk (D)

9 Aralık: LASK (D)

20 Ocak: Villarreal

27 Ocak: Atletico Madrid (D)

DEVLER LİGİ'NDE ZORLU MAÇLAR

Galatasaray lig aşamasında Barcelona, Aston Villa, Stuttgart ve Feyenoord'u sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip Sporting, Lille, AEK ve PSG deplasmanlarına çıkacak.

Fenerbahçe ise Roma, Slavia Prag, Liverpool ve Villarreal'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler Aston Villa, Shakhtar Donetsk, LASK ve Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Volkan KILIÇ Volkan KILIÇ:
    fenerin fikstürü de ballı bizimki tam ateş çemberi 4 8 Yanıtla
    İbrahim Gökçek İbrahim Gökçek:
    Niye olumsuz beğeni yapiyorsunuz ki mesela Liverpool tarihin en kötü Liverpool u adam hakli arkadaş 0 0
  • Şehmus Aydın Şehmus Aydın:
    Galatasaray ilk maçına Galibiyetle başlasın geri gelir 3 7 Yanıtla
  • jgmf4s6wq6 jgmf4s6wq6:
    Son maçın Psg ile olması avantaj ya o zamana kadar zaten gruptaki durumumuz belli olur yada son maçımız kritik olur psg zaten o zamana kadar garantiler kasmaz kazanabiliriz 3 5 Yanıtla
  • Cengiz Bas Cengiz Bas:
    fenevimin ilk 4 maçın 3 tanesi evinde acayip ballı takım 0 7 Yanıtla
    Nuri Çolpan Nuri Çolpan:
    Fenev derken sen cinconlusun heralde .onun adı şanlı Fenerbahçe 0 0
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SON DAKİKA: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri - Son Dakika
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