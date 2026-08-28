Konserlerden para kazanamadı! Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim - Son Dakika
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Konserlerden para kazanamadı! Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim

Konserlerden para kazanamadı! Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim
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Müzik sektöründeki artan maliyetlere dikkat çeken Murat Dalkılıç, son dönemde konserlerden kazanç sağlayamadığını belirterek yaşadığı zorluğu anlattı. Şarkıcı, oyunculuk kariyerine dair pişmanlığını da dile getirdi.

Murat Dalkılıç, konuk olduğu bir Youtube programında kariyeri ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

“PARA KAZANMAK YERİNE CEBİMDEN PARA VERDİM”

Müzik sektöründeki maliyet artışlarına değinen Dalkılıç, son dönemde konserlerden para kazanmak bir yana kendi cebinden ödeme yaptığını söyledi.

Konserlerden para kazanamadı! Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim

“Ben 26 yıldır gece hayatındayım. Hayatımın yarısını da Çeşme’den, Bodrum’dan kazandım. Son bir senedir 30 konsere çıktım, para kazanmak yerine ilk defa cebimden para verdim.” diyen şarkıcı, ekibinin giderlerini karşılayabilmek için sistemi sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Dalkılıç, artan maliyetlerin konser sektörünü ciddi şekilde zorladığını ifade ederek, “Maliyetler o kadar yükselmiş vaziyette ki Türkiye’de konser yapmak şu an ütopik bir fikir” dedi.

Konserlerden para kazanamadı! Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim

OYUNCULUK KARİYERİ İÇİN PİŞMANLIĞINI ANLATTI

İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Dalkılıç, oyunculuk alanında kariyerini değerlendiremediğini söyledi.

Geçmişte arkadaşlarının projelerinde ve komedi filmlerinde ücretsiz rol aldığını belirten şarkıcı, bu nedenle oyunculuk üzerinden bir kariyer oluşturamadığını ifade etti.

“Arkadaşlarımın işlerinde, komedi filmlerinde bedava oynadım. Oyunculuk kariyerim kalmadı bu yüzden. Aslında buradan bir kariyer yaratabilirdim. Sonra ‘Çok güzel olabilecek bir şeyi kaçırmışım’ dedim.”

YAPIMCILIĞA YÖNELDİ

Oyunculuk kariyerinin ardından 2016 yılında yapımcılığa yönelen Dalkılıç, bu alanda kendisini daha yetenekli gördüğünü söyledi.

“Hayattaki en büyük yeteneğim bu. Ben en güzel fikri en güzel şekilde kurarım, sonra onu en iyi şekilde yapabileceklere teslim ederim.” diyen Dalkılıç, yapımcılığın kariyerindeki önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Konserlerden para kazanamadı! Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim

ÖZGÜ KAYA İLE AŞKININ BAŞLANGICINI ANLATTI

Bir süredir oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç, ilişkilerinin nasıl başladığını da anlattı.

İkilinin Suadiye’de arkadaş olarak bir araya geldiğini söyleyen Dalkılıç, gecenin sonunda aralarındaki ilişkinin farklı bir boyuta taşındığını ifade etti.

“Suadiye’de, bizim dükkanda başladı. Gece oraya arkadaş olarak gittik. Sohbet ederken ‘Aşık mı oluyorum?’ diye düşünmeye başladım. Çok seviyeli girdiğimiz o dükkandan gecenin sonunda el ele çıktık.”

Murat Dalkılıç, Özgü Kaya, YouTube, Magazin, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserlerden para kazanamadı! Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim - Son Dakika

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