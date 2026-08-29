Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler - Son Dakika
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Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler

Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
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Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşteri görüntülerinin gizlice kaydedilip sosyal medyada ücretli izletildiği iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 7 gizli kamera ele geçirilirken, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.

Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı izletildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.

Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler - Son Dakika

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