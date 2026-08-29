Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor - Son Dakika
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Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor

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Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao, İstanbul'a gelmek için yola çıkıyor. Sarı-kırmızılıların yöneticisi Abdullah Kavukcu'nun transferi tamamlamak için İtalya'ya gittiği Portekizli yıldızın, saat 16.00 sıralarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Rafael Leao transferinde beklenen gün geldi. Milan ve Portekizli yıldızla anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.

Leao'nun İstanbul yolculuğu öncesinde çekilen görüntüsü de ortaya çıktı. Portekizli yıldızın Türkiye'ye hareket etmek üzere hazırlıklarını tamamladığı görüldü.

Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor

ABDULLAH KAVUKCU İTALYA'YA GİTTİ

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu, transfer sürecini tamamlamak ve Leao'yu İstanbul'a getirmek için cuma gecesi İtalya'ya gitti. Portekizli yıldızın cumartesi günü saat 16.00 sıralarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor

45 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Transferin mali detayları da belli oldu. Galatasaray'ın Rafael Leao için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyeceği belirtildi. 27 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık net 12 milyon euro artı bonus kazanması bekleniyor.

OSIMHEN TELEFONLA İKNA ETTİ

Leao'nun Galatasaray'ı tercih etmesinde Victor Osimhen'in de etkili olduğu belirtildi. Nijeryalı yıldızın Leao'yu telefonla arayarak Galatasaray'a gelmesi konusunda ikna ettiği aktarıldı.

"YARIN MİLANO'DAN AYRILIYORUM"

Rafael Leao da Milan'ın Venezia ile oynadığı karşılaşmanın ardından ayrılığının sinyalini verdi. Portekizli yıldız, "Yarın Milano'dan ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. Leao geçen sezon Milan formasıyla çıktığı 31 resmi karşılaşmada 10 gol ve 3 asist kaydetti.

Abdullah Kavukcu, Galatasaray, İstanbul, İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    fb liyim keske fb alsaydi. bizim keremden 10 gomlek ustun 6 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    gs nin paralar çöpe gitti bütün yaz tek idman yapmış 1 5 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    beraber mı kalıyodunuz 3 0 Yanıtla
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