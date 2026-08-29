Yarı fiyatına togg satılacak

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Bloomberg HT'ye verdiği röportajda şirketin yeni model planına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tosyalı, "her vatandaşın rahatça ulaşabileceği" bir otomobil üzerinde çalıştıklarını ve aracın 2027'nin ortasında piyasaya çıkmasının planlandığını söyledi.

Yeni modelin fiyatına ilişkin de önemli bir ipucu veren Tosyalı, "Orta segmentte bir araç. Daha uygun fiyata, bugünkü fiyatın yarısı fiyatına piyasaya vereceğiz" dedi.

MEVCUT TOGG'LARIN YAKLAŞIK YARI FİYATINA OLACAK

Tosyalı'nın açıklamasındaki en dikkat çekici nokta, yeni model için verdiği "yarı fiyat" mesajı oldu. Yeni model için tarih veren Tosyalı, "2027 ortasında her vatandaşımızın rahatça satın alabileceği aracı piyasaya süreceğiz. Orta segmentte fiyatın yarısı kadar olacak." ifadelerini kullandı.

2026 ÜRETİM HEDEFİ 60 BİN ARAÇ

Fuat Tosyalı, Togg'un üretim planlarına ilişkin rakamları da paylaştı. Şirketin önceki yıl 25 bin, geçen yıl ise 40 bin araç ürettiğini belirten Tosyalı, 2026 yılı için hedeflerinin 60 bin araç olduğunu söyledi. Sonraki aşamada ise üretimin 100 bin araç seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Tosyalı, üretilen Togg'ların stokta beklemediğini ve her aracın doğrudan trafiğe çıktığını ifade ederek, şirket açısından en önemli göstergenin kullanıcı güveni olduğunu belirtti.