Yarı fiyatına togg satılacak - Son Dakika
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Yarı fiyatına togg satılacak

Yarı fiyatına togg satılacak
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Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şirketin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefleyen yeni bir otomobil üzerinde çalıştığını açıkladı. Tosyalı, orta segmentte konumlandırılması planlanan modelin 2027'nin ortasında piyasaya sürülmesinin hedeflendiğini ve fiyatının mevcut Togg modellerinin yaklaşık yarısı seviyesinde olacağını söyledi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Bloomberg HT'ye verdiği röportajda şirketin yeni model planına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tosyalı, "her vatandaşın rahatça ulaşabileceği" bir otomobil üzerinde çalıştıklarını ve aracın 2027'nin ortasında piyasaya çıkmasının planlandığını söyledi.

Yeni modelin fiyatına ilişkin de önemli bir ipucu veren Tosyalı, "Orta segmentte bir araç. Daha uygun fiyata, bugünkü fiyatın yarısı fiyatına piyasaya vereceğiz" dedi.

MEVCUT TOGG'LARIN YAKLAŞIK YARI FİYATINA OLACAK

Tosyalı'nın açıklamasındaki en dikkat çekici nokta, yeni model için verdiği "yarı fiyat" mesajı oldu. Yeni model için tarih veren Tosyalı, "2027 ortasında her vatandaşımızın rahatça satın alabileceği aracı piyasaya süreceğiz. Orta segmentte fiyatın yarısı kadar olacak." ifadelerini kullandı. 

Yarı fiyatına togg satılacak

2026 ÜRETİM HEDEFİ 60 BİN ARAÇ

Fuat Tosyalı, Togg'un üretim planlarına ilişkin rakamları da paylaştı. Şirketin önceki yıl 25 bin, geçen yıl ise 40 bin araç ürettiğini belirten Tosyalı, 2026 yılı için hedeflerinin 60 bin araç olduğunu söyledi. Sonraki aşamada ise üretimin 100 bin araç seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Tosyalı, üretilen Togg'ların stokta beklemediğini ve her aracın doğrudan trafiğe çıktığını ifade ederek, şirket açısından en önemli göstergenin kullanıcı güveni olduğunu belirtti.

Yarı fiyatına togg satılacak
Kaynak: Haber Merkezi

Fuat Tosyalı, Otomobil, Ekonomi, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yarı fiyatına togg satılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Bulut Güneş Bulut Güneş:
    5 para etmez arac o paraya byd alırım daha iyi 10 15 Yanıtla
  • İSMAİL BOZKURT İSMAİL BOZKURT:
    2.5 milyona satarlar kesin. normal togg fiyatıda 5 milyon olur 2027de. sistem fakir sevmiyor bunu anlamak lazım önce. 15 6 Yanıtla
  • Burhan Asker Burhan Asker:
    750’e satsa bile almam çöp araba 7 14 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    yarı fiyatta 1.5 milyon olur artık 12 1 Yanıtla
  • veysel unlu veysel unlu:
    ilk başta yapsaydiniz 7 0 Yanıtla
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