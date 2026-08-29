Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

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Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden Aysun Özbek, uzun yıllar sonra yeniden görüntülendi. 2008'de kariyerini noktalayan ve ardından aldığı tesettür kararıyla dikkat çeken eski milli voleybolcu, Türkiye-Polonya karşılaşmasını eski takım arkadaşlarıyla tribünden takip etti.

Türk voleybolunun önemli isimlerinden Aysun Özbek, uzun bir aranın ardından yeniden voleybol salonunda görüntülendi. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve "Filenin Sultanları" olarak hafızalara kazınan kadronun önemli parçalarından biri olan Özbek, 2008 yılında aktif voleybol kariyerini noktaladı. Özbek, daha sonra aldığı tesettür kararıyla dikkat çekmiş ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.

Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

YILLAR SONRA TRİBÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir kameralardan uzak olan eski milli voleybolcu, Türkiye- Polonya karşılaşmasını izlemek için tribündeki yerini aldı. Aysun Özbek'e eski takım arkadaşları Özlem Özçelik ve Esra Gümüş de eşlik etti. Yıllar sonra yeniden tribünde görüntülenen Özbek'in son hali dikkat çekti.

Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

"GELSEM Mİ, GELMESEM Mİ DİYE ÇOK DÜŞÜNDÜM"

Tribündeki atmosferden etkilendiğini belirten Aysun Özbek, uzun yılların ardından yeniden salonda olmanın mutluluğunu yaşadı. Turnuvaya katılma konusunda kararsız kaldığını anlatan Özbek, şunları söyledi:

"Öncelikle herkese merhaba. Bir 18 sene önceden sonra… Yani çok güzel bir atmosfer, özlemişiz. 'Gelsem mi, gelmesem mi?' diye çok düşündüm ama iyi ki gelmişim."

Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

SON HALİNE YORUMLAR GELDİ

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Aysun Özbek'i yeniden görenler, eski milli voleybolcuya yönelik yorumlarda bulundu. Özbek için "Yıllar sonra onu görmek iyi geldi", "Özlemişiz", "Senden daha iyisi yok", "İyi ki geldin. Çok merak ediyordum seni" ve "Hâlâ gelmiş geçmiş en iyi tek ayakçı" gibi ifadeler kullanıldı.

Aysun Özbek, Voleybol, Polonya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Allah niyetini halis eylesin 20 0 Yanıtla
  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    tmmda açık fotoğrafını neden koydunuz kadının izin aldınız mı 17 0 Yanıtla
  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    amaçları ne bunların açıkken kapanıyorlar bir türlü çözemedim 0 1 Yanıtla
  • Coşkun Aksu Coşkun Aksu:
    çok güzel olmuş 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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