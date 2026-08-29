Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Ugochukwu ve Batrakov'ın ardından Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için de resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyecek, Leao ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Abdullah Kavukcu'nun transfer için İtalya'ya gittiği yıldız futbolcunun bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Ugochukwu ve Batrakov hamlelerinin ardından sarı-kırmızılılar, uzun süredir kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Rafael Leao transferinde de sona geldi.  Milan'ın Portekizli yıldızı bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecek.

GALATASARAY'DAN KAP AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüp, Rafael Leao transferi için resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi

45 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyecek. Rafael Leao, sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Portekizli yıldızın yıllık net 12 milyon euro ve bonuslar kazanacağı belirtildi.

Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi

OSIMHEN DEVREYE GİRDİ

Rafael Leao'nun Galatasaray'ı tercih etmesinde Victor Osimhen de etkili oldu. Osimhen, Portekizli yıldızı telefonla arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etti.

ABDULLAH KAVUKCU İTALYA'YA GİTTİ

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu, Rafael Leao transferi için cuma gecesi İtalya'ya gitti. Portekizli yıldızın bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul'a inmesi bekleniyor. Leao, İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçerek transfer işlemlerini tamamlayacak.

Abdullah Kavukcu, Galatasaray, İstanbul, İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Uygur Murat Uygur:
    alayınız gelsin Fenerbahçe’nin tırnağı olamaz 1 20 Yanıtla
  • Serkan Beyhan Serkan Beyhan:
    OSİMENDEN YAPTIĞI KÂRI BUNDA ÇÖPE ATTI ZAHAH ZAHAHA 5 9 Yanıtla
  • Serkan Beyhan Serkan Beyhan:
    ZAHAHAHAHAH ZAHAHA ZAHAHAHAHAHAHAHAHA 3 6 Yanıtla
  • Şehmus Aydın Şehmus Aydın:
    Allah'ım çok şükür 7 1 Yanıtla
  • Uğur Güllü Uğur Güllü:
    hahahaha bot 2 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm işverenleri ilgilendiriyor Bildirmeyene ağır fatura kesilecek Tüm işverenleri ilgilendiriyor! Bildirmeyene ağır fatura kesilecek
Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
Cezaevindeki Haluk Levent’e bir darbe daha Cezaevindeki Haluk Levent'e bir darbe daha
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı Masaya oturdular Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular
Ederson’a uçarak gol atan yıldızı Acun Ilıcalı alıyor Ederson'a uçarak gol atan yıldızı Acun Ilıcalı alıyor
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı İşte ilk ifadesi Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

14:09
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı İşte maç tarihleri
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri
13:40
Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı
Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı
13:17
Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor
Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor
12:57
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı
12:02
Vedat Muriqi’nin Lyon’a attığı golde inanılmaz detay Top bakın neyden sekmiş
Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş
11:59
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
11:17
Yarı fiyatına togg satılacak
Yarı fiyatına togg satılacak
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
10:42
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 14:17:02. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement