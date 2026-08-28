Daha ekrana gelmeden bitti! Ünlü oyuncu Cevher dizisinden çekildi

Yeni sezonda ekran yolculuğuna başlaması beklenen “Cevher” dizisinde kadro değişikliği yaşandı. Başrol için prensipte anlaşma sağlanan Özgü Namal’ın projeden ayrıldığı öğrenildi.

Namal’ın, hazırlık sürecinde şartların kendi beklentileri doğrultusunda ilerlememesi nedeniyle yapımdan çekildiği konuşuluyor. Ünlü oyuncunun ayrılığının ardından dizinin başrolü için yeni bir isim arayışına girilmesi bekleniyor.

YÖNETMEN NESLİHAN YEŞİLYURT DA AYRILDI

Dizideki dikkat çeken bir diğer gelişme ise yönetmen koltuğunda yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “Cevher”in yönetmenliğini üstlenmek üzere anlaşan Neslihan Yeşilyurt da projeden ayrıldı.

Yeşilyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hazırlık sürecinde projenin yaratıcı yönüyle ilgili fikir ayrılıkları yaşandığını belirtti. Yönetmen, yapım şirketiyle karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Böylece “Cevher” daha izleyici karşısına çıkmadan hem başrolünde hem de yönetmen koltuğunda değişikliğe gitmiş oldu.