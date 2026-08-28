Daha ekrana gelmeden bitti! Ünlü oyuncu Cevher dizisinden çekildi - Son Dakika
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Daha ekrana gelmeden bitti! Ünlü oyuncu Cevher dizisinden çekildi

Daha ekrana gelmeden bitti! Ünlü oyuncu Cevher dizisinden çekildi
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Yeni sezonun dikkat çeken projelerinden “Cevher”de peş peşe ayrılıklar yaşandı. Başrol için adı geçen Özgü Namal’ın ardından yönetmen Neslihan Yeşilyurt da projeye veda etti.

Yeni sezonda ekran yolculuğuna başlaması beklenen “Cevher” dizisinde kadro değişikliği yaşandı. Başrol için prensipte anlaşma sağlanan Özgü Namal’ın projeden ayrıldığı öğrenildi.

Daha ekrana gelmeden bitti! Ünlü oyuncu Cevher dizisinden çekildi

Namal’ın, hazırlık sürecinde şartların kendi beklentileri doğrultusunda ilerlememesi nedeniyle yapımdan çekildiği konuşuluyor. Ünlü oyuncunun ayrılığının ardından dizinin başrolü için yeni bir isim arayışına girilmesi bekleniyor.

Daha ekrana gelmeden bitti! Ünlü oyuncu Cevher dizisinden çekildi

YÖNETMEN NESLİHAN YEŞİLYURT DA AYRILDI

Dizideki dikkat çeken bir diğer gelişme ise yönetmen koltuğunda yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “Cevher”in yönetmenliğini üstlenmek üzere anlaşan Neslihan Yeşilyurt da projeden ayrıldı.

Daha ekrana gelmeden bitti! Ünlü oyuncu Cevher dizisinden çekildi

Yeşilyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hazırlık sürecinde projenin yaratıcı yönüyle ilgili fikir ayrılıkları yaşandığını belirtti. Yönetmen, yapım şirketiyle karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Böylece “Cevher” daha izleyici karşısına çıkmadan hem başrolünde hem de yönetmen koltuğunda değişikliğe gitmiş oldu.

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Son Dakika Magazin Daha ekrana gelmeden bitti! Ünlü oyuncu Cevher dizisinden çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • devamke mevamke devamke mevamke:
    dizi çöplüğüne döndü ülkemiz...3 bölüm rol alsalar bile bir sene yetecek kadar para alıyolar neden çekmesinlerki kültür seviseyi çok düşük bir halka sahibiz izlyenleri nasıl olsa var 2 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sebebi belli özgü ne mal 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Daha ekrana gelmeden bitti! Ünlü oyuncu Cevher dizisinden çekildi - Son Dakika
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