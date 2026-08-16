Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Vakaları Artıyor

Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarının bu yıl hızlı bir şekilde artış gösterdiği, mevcut eğilimin devam etmesi halinde 2026'nın son yılların en zorlu dönemlerinden biri olabileceği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerinde, ülkede 12 Ağustos'a kadar 110 Batı Nil virüsü vakasının kaydedildiği belirtildi.

Vakaların 81'inde merkezi sinir sistemi bulguları görüldüğü, 29 kişinin ise hastalığı hafif belirtilerle geçirdiği kaydedilirken, vakaların Attika, Tesalya, Orta Makedonya ve Mora bölgelerindeki 39 belediyede tespit edildiği aktarıldı.

EODY Epidemiyolojik Gözetim ve Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi Müdürlüğü yetkilisi Danai Pervanidu, özellikle Attika'da virüsün bu yıl yoğun şekilde yayıldığını ve vaka sayısının aynı dönemde önceki yıllarda kaydedilen seviyelerin üzerine çıktığını belirtti.

Pervanidu, virüsün önceki dönemlere göre daha bulaşıcı hale geldiğine veya davranışının değiştiğine ilişkin bilimsel bir bulgu bulunmadığını ifade etti.

Sıcaklık ve yağışların yanı sıra sivrisinek popülasyonu ve kuşların göç yolları gibi birçok faktörün virüsün yayılmasında etkili olduğuna işaret eden Pervanidu, Attika'da 2025-2026 kışının son 150 yılın en sıcak ikinci kışı olmasının da mevcut tabloya katkıda bulunmuş olabileceğini kaydetti.

Pervanidu, vaka sayısındaki artışın aynı hızda devam etmesi halinde 2026'nın kaydedilecek vaka sayısı bakımından son yılların en zorlu dönemlerinden biri olabileceği uyarısında bulundu.

EODY, vatandaşlara sivrisinek kovucu kullanmaları, evlerde sineklik ve cibinliklerden yararlanmaları, özellikle akşam saatlerinde uzun giysiler tercih etmeleri ve sivrisineklerin üreyebileceği durgun su birikintilerini ortadan kaldırmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre, Avrupa'da İtalya'dan sonra Yunanistan, Batı Nil virüsü vakalarının en çok tespit edildiği ikinci ülke konumunda.