Çiftçinin Kulağına Japon Böceği Kaçtı - Son Dakika
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Çiftçinin Kulağına Japon Böceği Kaçtı

Çiftçinin Kulağına Japon Böceği Kaçtı
18.06.2026 19:03  Güncelleme: 19:05
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ağrı ve işitme kaybı şikayetiyle hastaneye giden Ali Demir'in kulağına Japon böceği kaçtığı belirlendi. Böcek, operasyonla çıkarıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Ali Demir, günlerdir devam eden kulak ağrısı ve işitme kaybı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede Demir'in kulağında ölü bir Japon böceği olduğu tespit edildi. Böcek, uzman doktor tarafından gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Alaşehir'de çiftçilik yapan Ali Demir, son günlerde kulağında artan ağrı ve işitme kaybı yaşayınca Salihli'deki özel bir hastaneye gitti. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından yapılan kontrolde, Demir'in sol kulağında ölü bir Japon böceği bulunduğu belirlendi.

BAĞDA ÇALIŞIRKEN KULAĞINA KAÇMIŞ

Yaşadığı olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Ali Demir, bağda çalıştığı sırada kulağına bir şey kaçtığını düşündüğünü söyledi.

Çiftçinin Kulağına Japon Böceği Kaçtı

Demir, "Gün geçtikçe kulağımda işitme kaybı ve ağrı hissetmeye başladım. Meğerse kulağımdaki rahatsızlığın nedeni Japon böceğiymiş. Ölü böcek, hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından çıkarıldı" dedi.

"YAZ AYLARINDA SIK GÖRÜLÜYOR"

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz ise özellikle yaz aylarında kulak içine böcek kaçması vakalarıyla sık karşılaştıklarını belirtti.

Vatandaşların benzer durumlarda kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışmaması gerektiğini vurgulayan Türkyılmaz, "Kulakta ağrı, uğultu, işitme kaybı veya hareket hissi gibi şikayetler varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Yanlış müdahaleler kulak zarına ve kulak kanalına zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

Doktor müdahalesiyle kulağındaki böcekten kurtulan Ali Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Çiftçinin Kulağına Japon Böceği Kaçtı - Son Dakika

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