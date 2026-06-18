Tekstil fabrikasında alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Tekstil fabrikasında alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

18.06.2026 14:42  Güncelleme: 14:43
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir tekstil fabrikasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Cemal Erol hayatını kaybetti, Selim Y. yaralandı. Polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Cemal Erol (47) öldü, Selim Y. ise yaralandı.  Olay, saat 10.30 sıralarında, Kapaklı'nın İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi.

Tekstil fabrikasında alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Tekstil fabrikasında alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

KAVGANIN, ALACAK-VERECEK MESELESİNDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, fabrikada alacak nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Cemal Erol tüfekle, Selim Y. de sırtı ve karnından bıçakla yaralandı. İhbarla fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çerkezköy'deki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Cemal Erol, kurtarılamadı. Selim Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Tekstil fabrikasında alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, fabrikada incelemede bulundu. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, olaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Tekirdağ, Kapaklı, Ekonomi, Güncel, Polis, Selim, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekstil fabrikasında alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekstil fabrikasında alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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