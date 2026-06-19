Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası\'nda son 32\'ye kalan ilk takım

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Meksika ile Güney Kore karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Meksika'ya galibiyeti getiren golü 50. dakikada Luis Romo kaydetti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip, turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

SADECE 3 GOLLE BAŞARDILAR

Turnuvanın açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup eden Meksika, Güney Kore karşısında da 1-0 kazanarak puanını 6'ya yükseltti. İki maç sonunda toplam 3 gol atan Meksika, buna rağmen son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım olmayı başardı.

GÜNEY KORE 3 PUANDA KALDI

İlk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Güney Kore ise Meksika yenilgisiyle 3 puanda kaldı. Asya temsilcisi, son hafta öncesinde gruptan çıkma şansını sürdürse de işini son maça bıraktı.

LİDERLİĞİ DE GARANTİLEDİ

A Grubu'nda daha önce oynanan Çekya-Güney Afrika karşılaşmasının 1-1 sona ermesiyle birlikte Meksika, son hafta öncesinde liderliği de garantiledi. Meksikalılar, son grup maçında Çekya ile karşılaşacak.