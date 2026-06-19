Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım

Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası\'nda son 32\'ye kalan ilk takım
19.06.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek A Grubu'nda 6 puana ulaştı. İlk iki maçında toplam 3 gol atan ev sahibi ekip, Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Meksika ile Güney Kore karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Meksika'ya galibiyeti getiren golü 50. dakikada Luis Romo kaydetti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip, turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

SADECE 3 GOLLE BAŞARDILAR

Turnuvanın açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup eden Meksika, Güney Kore karşısında da 1-0 kazanarak puanını 6'ya yükseltti. İki maç sonunda toplam 3 gol atan Meksika, buna rağmen son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım olmayı başardı.

GÜNEY KORE 3 PUANDA KALDI

İlk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Güney Kore ise Meksika yenilgisiyle 3 puanda kaldı. Asya temsilcisi, son hafta öncesinde gruptan çıkma şansını sürdürse de işini son maça bıraktı.

LİDERLİĞİ DE GARANTİLEDİ

A Grubu'nda daha önce oynanan Çekya-Güney Afrika karşılaşmasının 1-1 sona ermesiyle birlikte Meksika, son hafta öncesinde liderliği de garantiledi. Meksikalılar, son grup maçında Çekya ile karşılaşacak.

Dünya Kupası, Güney Kore, Sonora, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Fransa’da 26 kentte turuncu alarm verildi Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi
İstanbul’da büyük yangın Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı
Aspendos’ta Roma Dönemi’ne ait nadir mozaik bulundu Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu
Mardin’de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İtalya’ya ait SAMPT Hava Savunma Sistemi Konya’da konuşlandırıldı İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı

11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
11:00
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
10:34
Erhan Karaal’ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 11:16:51. #7.12#
SON DAKİKA: Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.