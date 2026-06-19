Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı

Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
19.06.2026 09:44
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Eskişehir'de 8 masaj salonuna düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa zorlandığı değerlendirilen 26 kadın kurtarıldı. Operasyonda 30 sentetik ecza hapı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda fuhşa zorlandığı değerlendirilen 26 kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 MASAJ SALONUNA EŞ ZAMANLI BASKIN

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini" suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 15 Haziran'da operasyon düzenledi.

Kent genelinde faaliyet gösteren 8 masaj salonu ve 16 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda adrese girildi.

Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı

26 KADIN KURTARILDI

Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde, masaj salonlarında fuhuş yapmaya zorlandığı değerlendirilen 26 kadın kurtarıldı. Ayrıca iş yerlerinde çalıştırılan yabancı uyruklu bir kadın hakkında gerekli işlemler tamamlanarak sınır dışı edildi.

Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı

DİJİTAL MATERYAL VE HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 30 adet sentetik ecza hapı, fuhuş faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ve 22 adet dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan adliyeye sevk edilen 11 kadın şüphelinin yüzlerini tamamen kapatması dikkat çekti.

MASAJ SALONLARI MÜHÜRLENECEK

Operasyonun ardından söz konusu masaj salonlarının mühürlenmesine yönelik işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Eskişehir, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı - Son Dakika

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