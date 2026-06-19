Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı - Son Dakika
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Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

19.06.2026 08:28
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TBMM'de Suudi Arabistan ile imzalanan enerji anlaşmasının oylaması sırasında, salonda bulunmayan 76 AK Partili milletvekilleri adına oy pusulası verilmesi tartışmalara neden oldu. Muhalefetin talebiyle yapılan ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın isimleri tek tek okuduğu kontrolde adına pusula verilen AK Partili milletvekillerinin Genel Kurul’da olmadığı görüldü. Bu duruma tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "TBMM adına utanç gecesi" nitelendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüştü. İki ülke arasında Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yenilenebilir enerji santralleri kurmasını içeren anlaşmanın görüşmelerinin tamamlanmasının ardından oylama aşamasına geçildi. Elektronik cihazlarla yapılan oylamada milletvekilleri, ayrıca oy pusulası ile de oylarını kullanabildi.

MUHALEFETİN TALEBİ ÜZERİNE PUSULA KONTROLÜ YAPILDI

Oylama sırasında muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine, Meclis Başkanvekili Buldan iktidar sıralarındaki milletvekilleri adına verilen oy pusulalarının kontrolünü gerçekleştirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in Başkanvekili Buldan’a oy veren isimlerin tek tek sayılması talebinde bulunması üzerine Genel Kurul'da pusula incelemesi yapıldı.

İYİ Partili Çömez, salonda olmayan milletvekilleri adına pusula atıldığını belirterek, "79 tane pusula var, bu 79 kişinin isimlerinin tek tek okunmasını talep ediyoruz. 79 tane pusula, olur mu böyle şey ya. Biz gece yarısı burada boşuna mı vakit geçiriyoruz" tepkisini gösterdi.

Çömez'in talebi üzerine usulü hatırlatan Meclis Başkanvekili Buldan, milletvekillerinin salondan ayrılamayacağını vurgulayarak, "Sayın milletvekilleri, pusula kontrolü yapacağız. Sayın milletvekilleri, bakın, iki dakika içerisinde milletvekili buradan ayrılamaz. Buradan ayrılamaz arkadaşlar. Şimdi, bir Grup Başkan Vekilinin böyle bir talebi varsa ben bunu yerine getirmek zorundayım" dedi.

İSMİ OKUNAN AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİNİN SALONDA OLMADIĞI GÖRÜLDÜ

Meclis Başkanvekili Buldan’ın oy pusulalarını Genel Kurul kürsüsünden tek tek okuduğu esnada, ismi verilen AK Partili milletvekillerinin salonda bulunmadığı görüldü.

Yapılan ilk pusula kontrolü ve açık oylamada salonda gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerine oylama işlemi tekrarlandı. Yenilenen ikinci oylamada da karar yeter sayısına ulaşılamaması üzerine Meclis Başkanvekili Buldan, birleşimi kapatma kararı aldı. Genel Kurul, 23 Haziran Salı günü toplanmak için birleşim kapandı.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİNDEN "PUSULA" TEPKİSİ

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözleşmenin oylaması esnasında kürsüye 79 oy pusulası gönderildiğini kaydetti. Yoklamada sadece 4 milletvekilinin salonda bulunduğunun anlaşıldığını belirten Ekmen, "Oylamaya katılım 165, evet oyları 144 oyda kaldığı için oylama yenilenmiş, ikinci oylamada da toplantı yeter sayısı olan 200 sayısı bulunamadığından sözleşme oylaması geçersiz sayılarak genel kurul kapanmıştır. 200 milletvekilini genel kurulda hazır bulunduramayan ittifak, enerjisini kaybettiğini bir kez daha göstermiştir. 76 kişinin yerine pusula kullanımının takdirini ise yüce milletimize bırakıyoruz" dedi.

Genel Kurul'da bulunmayan milletvekilleri adına oy pusulası verilmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine AKP yine sahte pusula. 79 AKP'li vekil Meclis’te yok, ama verdikleri sahte pusulalarla 'buradayız' diyorlar. Milletin meclisinde, milletin gözünün içine baka baka yapılan bu yüz kızartıcı eylem, siyasi sahtekarlığın ve çürümüşlüğün geldiği son noktadır" ifadelerine yer verdi.

"TBMM ADINA UTANÇ GECESİ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise yaptığı paylaşımda, "TBMM adına utanç gecesi" diyerek, "Suudi Arabistan’la yapılan enerji anlaşmasının oylaması esnasında; Genel Kurul salonunda yeterince milletvekili bulunmayan iktidar cenahı tarafından, Tam 76 sahte pusula verilmiş. Yani salonda olmayan 76 milletvekilinin imzalarını taklit edip, Onlar adına sahte oy kullanmak istemişler. Tek tek tespit ettik. Ve oylama yapılamadan bu gece Meclis kapandı. Demokrasiye ve millet iradesine ihanet bu. Yazık bu güzel ülkeye" tepki gösterdi. 

Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

Suudi Arabistan, Pervin Buldan, İYİ Parti, Politika, Siyaset, Enerji, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mahmut Tuğtağ Mahmut Tuğtağ:
    Bu fitnenin başı neden bu Turan Çömez ya da Mahmut’tan al bunların güvenilirliği var mı meclis TV’de çıktı mı 0 2 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Sizde nasıl bir koşulsuz bağlılık var ya Allah affetsin. 0 0
    Bayram Kaya Bayram Kaya:
    Adamlar burda haksızlığa karşı geliyorsa fitnemi oluyor 0 0
  • Bayram Kaya Bayram Kaya:
    Şeyhedebali selamı karagülle günaydın yorumlarınızı bekliyoruz 2 0 Yanıtla
    Şakir Keser Şakir Keser:
    Kemiklerinı sabah verdim 0 0
  • deniz memiş deniz memiş:
    Oylamayı iptal edin bir daha yapın 0 0 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    ŞİMDİ OLSA NE OLUR OLMASA NE OLUR ADAM ŞEHİR DIŞINDA ORAYA BİR OY İÇİN GELECEK UÇUKTA YER İŞGALİ ŞOFÖR İŞGALİ BUNLAR HEP MASRAF DİJİTAL DÖNÜŞÜM NE ZAMAN OLACAK MERAK EDİYORUM 0 0 Yanıtla
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