Aspendos'ta Roma dönemi mozaiği keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak önemli bir eserin ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aspendos'un Tiyatro Caddesi'nde bulunan mozaiğin merkezinde kente hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen "Genç Eurymedon" tasvirinin yer aldığını duyurdu.

SU VE BEREKETİN SEMBOLLERİ YER ALIYOR

Mozaiğin saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle zenginleştirildiğini belirten Ersoy, kompozisyonun suyun, bereketin ve yaşamın simgesel anlatımını yansıttığını ifade etti.

Kazılarda ortaya çıkarılan eser, işçilik kalitesi ve detaylarıyla da dikkat çekiyor.

ROMA DÖNEMİ SANATINA IŞIK TUTACAK

Bakan Ersoy, küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve yüksek işçilik kalitesiyle öne çıkan mozaiğin, mozaik sanatında oldukça nadir rastlanan nehir tanrısı betimlemelerinden biri olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, keşfin yalnızca Aspendos'un sanatsal mirasını ortaya koymakla kalmadığını, aynı zamanda Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli bilimsel veriler sunduğunu belirtiyor.

KAZI EKİBİNE TEŞEKKÜR

Ersoy açıklamasında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanları ile kazı ekibine teşekkür ederek çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik etti.