Aspendos'ta Roma dönemi mozaiği keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aspendos'ta Roma dönemi mozaiği keşfedildi

18.06.2026 14:13  Güncelleme: 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak, nehir tanrısı Eurymedon'u betimleyen nadir bir mozaiğin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak önemli bir eserin ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aspendos'un Tiyatro Caddesi'nde bulunan mozaiğin merkezinde kente hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen "Genç Eurymedon" tasvirinin yer aldığını duyurdu.

SU VE BEREKETİN SEMBOLLERİ YER ALIYOR

Mozaiğin saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle zenginleştirildiğini belirten Ersoy, kompozisyonun suyun, bereketin ve yaşamın simgesel anlatımını yansıttığını ifade etti.

Kazılarda ortaya çıkarılan eser, işçilik kalitesi ve detaylarıyla da dikkat çekiyor.

ROMA DÖNEMİ SANATINA IŞIK TUTACAK

Bakan Ersoy, küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve yüksek işçilik kalitesiyle öne çıkan mozaiğin, mozaik sanatında oldukça nadir rastlanan nehir tanrısı betimlemelerinden biri olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, keşfin yalnızca Aspendos'un sanatsal mirasını ortaya koymakla kalmadığını, aynı zamanda Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli bilimsel veriler sunduğunu belirtiyor.

KAZI EKİBİNE TEŞEKKÜR

Ersoy açıklamasında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanları ile kazı ekibine teşekkür ederek çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik etti.

Kaynak: ANKA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Sanat, Kültür, Turizm, Güncel, Sanat, Roma, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aspendos'ta Roma dönemi mozaiği keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı
İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti
Sosyal medyadaki tetikçi ağına büyük darbe: 54 ilde 258 gözaltı Sosyal medyadaki tetikçi ağına büyük darbe: 54 ilde 258 gözaltı
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi

14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:43
Canlı yayında duygulandı İsmail Kartal’dan Aziz Yıldırım sözleri
Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 15:02:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Aspendos'ta Roma dönemi mozaiği keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.