Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor - Son Dakika
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Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor

Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray\'da kalıyor
19.06.2026 11:01
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Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Mauro Icardi ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Kalıyor" notunu düştü. Sözleşme görüşmeleri devam eden Arjantinli yıldızla ilgili paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'da sözleşme görüşmeleri devam eden Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, takım arkadaşı Lucas Torreira'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Uruguaylı futbolcu, Mauro Icardi ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"KALIYOR"

Torreira, paylaşımında sarı-kırmızı kalp emojileri kullanırken fotoğrafın üzerine "Kalıyor" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede Galatasaray taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.

Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray yönetimi ile Mauro Icardi cephesi arasındaki sözleşme görüşmeleri sürüyor. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüye bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürülüyor.

ICARDI'NİN TALEPLERİ

İddialara göre Mauro Icardi ise yıllık 7 milyon euro maaş ve daha uzun süreli bir kontrat talep ediyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, Torreira'nın paylaşımı transfer sürecine dair yeni yorumları da beraberinde getirdi.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de daha önce yaptığı açıklamada Icardi ve menajeriyle görüştüğünü belirterek tekliflerini sunduklarını ve cevap beklediklerini ifade etmişti.

Lucas Torreira, Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor - Son Dakika

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