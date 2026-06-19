Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü - Son Dakika
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Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü

19.06.2026 10:34
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Bu sabah Tuzla'da kurtarılan ve elleri kolları bağlı şekilde bulunan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu Tuzla'da bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Olay, çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Maltepe ilçesi Feyzullah Mahallesi Sidar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Olayı gören eşi Ayşe Toprak Karaal'ın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

TUZLA'DA BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda Karaal'ın Tuzla'da bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından bir inşaat alanında bulunan Erhan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilere ek olarak bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Olayla bağlantılı kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Öte yandan Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen Karaal'ın önünün kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildiği görülüyor. Daha sonra üç kişinin Karaal'ın kollarına girerek zorla caddeye yanaşan bir araca bindirdiği ve aracın olay yerinden uzaklaştığı anlar kameralara yansıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Erhan Karaal, Güncel, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü - Son Dakika
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