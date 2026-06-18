Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in mahkemede gündeme getirdiği "çıplak arama" iddiası, son günlerde kamuoyunun en çok tartışılan konularından biri haline gelmişti. Ancak yürütülen incelemeler ve geriye dönük taramalar, mahkemedeki bu iddiayı desteklemeyen somut veriler ortaya koydu.

KAMERA KAYITLARI VE RAPORLAR İDDİAYI DOĞRULAMADI

Tartışmaların merkezine yerleşen çıplak arama iddiası üzerine emniyet süreci, kamera kayıtları, doktor raporları ve resmi tutanaklar mercek altına alındı. Yapılan kapsamlı incelemelerde, Türker'in mahkemedeki beyanını doğrulayacak veya destekleyecek herhangi bir somut bulguya rastlanmadığı bildirildi.

ÜST ARAMASI SADECE 70 SANİYE SÜRDÜ

Elde edilen resmi kayıtlara ve kamera sürelerine göre; iddiaya konu olan üst arama işleminin toplamda yalnızca 70 saniye sürdüğü tespit edildi. Sürenin kısalığı, prosedür dışı bir arama işleminin gerçekleşmediğine dair önemli bir veri olarak kayıtlara geçti.

SAĞLIK KONTROLLERİNDE VE AVUKAT GÖRÜŞMELERİNDE ŞİKAYET YOK

Gözaltı süreci boyunca yasal zorunluluk gereği birden fazla kez sağlık kontrolünden geçirilen Fatoş Pınar Türker'in, bu kontroller sırasında görevli hekimlere herhangi bir şikayette bulunmadığı belirlendi. Bunun yanı sıra, şüphelinin emniyetteki işlemleri ve gözaltı süreci boyunca avukatlarıyla gerçekleştirdiği özel görüşmelerde de "çıplak arama" iddiasına yönelik resmi makamlara sunulmuş herhangi bir şikayet dilekçesi veya başvuru bulunmadığı ortaya çıktı.