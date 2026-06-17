Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı

Brezilya'da hesabına yanlışlıkla 131 milyon real yatırılan sürücü Antonio Pereira do Nascimento, paranın tamamını iade etmesine rağmen yaşadığı mağduriyet nedeniyle bankaya dava açtı. Nascimento, iade ettiği tutarın yüzde 10'u kadar ödül ve manevi tazminat talep ediyor.

Brezilya'nın Tocantins eyaletine bağlı Palmas kentinde yaşayan Antonio Pereira do Nascimento, Haziran 2023'te mobil bankacılık uygulamasını kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. Hesabında normal şartlarda yalnızca 227 real bulunan sürücü, bakiyesinin bir anda 131 milyon 870 bin reale yükseldiğini gördü.

SERVETİ GERİ VERDİ

Dört çocuk ve 14 torun sahibi olan Nascimento, milyonlarca dolara denk gelen parayı harcamak yerine bankayla iletişime geçerek durumu bildirdi. Yanlışlıkla hesabına yatırılan tutarın tamamı kısa süre içerisinde gerçek sahibine iade edildi.

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Nascimento, "Hayatımda hiç böyle bir para görmedim. Ancak piyangoyu kazanırsam böyle bir şey mümkün olurdu, o da olmazdı çünkü piyango bile oynamıyorum" ifadelerini kullandı.

HAYATININ ZORLAŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Nascimento, parayı iade ettikten sonra beklediği takdiri göremediğini öne sürdü. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişinin evinin önüne geldiğini belirten sürücü, banka yöneticilerinin de kendisine baskı uyguladığını iddia etti.

Banka tarafından hesabından aylık 70 real işletim ücreti kesilmeye başlandığını savunan Nascimento, "Bana ait olmayan bir parayı geri vermek için bankayla iletişime geçmiştim" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

BREZİLYA'NIN GÜNDEMİ OLDU

Olayın ülkenin popüler programlarından birinde ekrana taşınmasının ardından Nascimento'un hikâyesi ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

13 MİLYON REAL ÖDÜL İSTİYOR

Nascimento, Temmuz 2024'te avukatları aracılığıyla Bradesco Bankası'na dava açtı. Brezilya Medeni Kanunu'nda yer alan "bulunan eşyanın iadesi" hükümlerine dayanan sürücü, iade ettiği paranın yüzde 10'una karşılık gelen 13 milyon 187 bin real (yaklaşık 120 milyon tl) ödül talebinde bulundu.

Ayrıca banka yöneticilerinin tutumu ve yaşadığını öne sürdüğü mağduriyet nedeniyle 150 bin real manevi tazminat istedi.

DAVA EMSAL OLABİLİR

Brezilya hukuk çevrelerinde yakından takip edilen dava, geleneksel "bulunan eşya" hükümlerinin dijital bankacılık sistemlerinde meydana gelen yanlış para transferlerine uygulanıp uygulanamayacağı açısından emsal niteliğinde görülüyor.

MAHKEMEDE KRİTİK GELİŞME

Tocantins Adalet Mahkemesi 6. Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada hakim Lauro Augusto Moreira Maia, tanıkların dinlenmesine gerek olmadığına hükmederek dosyanın mevcut belgeler üzerinden karara bağlanması yönünde adım attı.

Nascimento'un avukatları ise bu karara itiraz ederek tanıkların dinlenmesini talep etti. Dava dosyası, mahkemenin itiraza vereceği yanıtı beklerken hukuk çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor.