Ali Koç'tan sürpriz ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ali Koç'tan sürpriz ziyaret

Ali Koç\'tan sürpriz ziyaret
06.07.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, Küçük Kumla Mahallesi’ni ziyaret ederek Sümer Amatör Lig'de mücadele eden Kumlaspor'a başarılar diledi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yer alan Küçük Kumla Mahallesi’ne sürpriz bir ziyarette bulundu.

ALİ KOÇ'TAN SÜRPRİZ ZİYARET

Ziyareti kapsamında bölgenin öne çıkan isimleriyle bir araya gelen Ali Koç, dünyaca ünlü Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem'in kızı Mimar Pınar Öktem Doğan ve atölyedeki öğrencilerle buluştu. Bu anlamlı ziyarete Küçük Kumla Mahalle Muhtarı Kazım Ata da eşlik etti.

KUMLASPOR'A BAŞARILAR DİLEDİ

Ziyaret esnasında Ali Koç’a keyifli bir sürpriz yapıldı. Bursa Süper Amatör Lig’de mücadele eden Kumlaspor’un forması ve atkısı Ali Koç’a armağan edildi. Kendisine gösterilen bu sıcak ilgiden memnuniyet duyan Koç, Kumlaspor'a başarı dileklerini ileterek muhtar Kazım Ata ile birlikte formayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

''Bugün misafirimiz Fenerbahçe Başkanlarından Ali Koç oldu. Dünyaca ünlü Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem hocamızın kızı Mimar Pınar Öktem Doğan'ı ve atölyesindeki öğrencileri ziyarete geldi. Bizler de kendisine Kumlaspor'umuzun formasını hediye ettik. Yakın ilgisinden dolayı Ali Koç Başkanımıza çok teşekkür ederiz.''

Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Gemlik, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan sürpriz ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 bin TL’lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL’lik klima faturası 2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik klima faturası
’Hey gidi Karadeniz’ türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu 'Hey gidi Karadeniz' türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
“Geleceğin Mührü“ kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı "Geleceğin Mührü" kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti! İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
Ankara’da NATO üyesi ülkelerin bayrakları binaya yansıtıldı Ankara'da NATO üyesi ülkelerin bayrakları binaya yansıtıldı
NATO’nun gözü başkentte: Kritik zirve öncesi dikkat çeken paylaşım NATO’nun gözü başkentte: Kritik zirve öncesi dikkat çeken paylaşım

20:34
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
20:25
Brezilya’nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler
Brezilya'nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
17:48
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 20:45:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Ali Koç'tan sürpriz ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.