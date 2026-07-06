Ali Koç\'tan sürpriz ziyaret

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yer alan Küçük Kumla Mahallesi’ne sürpriz bir ziyarette bulundu.

ALİ KOÇ'TAN SÜRPRİZ ZİYARET

Ziyareti kapsamında bölgenin öne çıkan isimleriyle bir araya gelen Ali Koç, dünyaca ünlü Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem'in kızı Mimar Pınar Öktem Doğan ve atölyedeki öğrencilerle buluştu. Bu anlamlı ziyarete Küçük Kumla Mahalle Muhtarı Kazım Ata da eşlik etti.

KUMLASPOR'A BAŞARILAR DİLEDİ

Ziyaret esnasında Ali Koç’a keyifli bir sürpriz yapıldı. Bursa Süper Amatör Lig’de mücadele eden Kumlaspor’un forması ve atkısı Ali Koç’a armağan edildi. Kendisine gösterilen bu sıcak ilgiden memnuniyet duyan Koç, Kumlaspor'a başarı dileklerini ileterek muhtar Kazım Ata ile birlikte formayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

''Bugün misafirimiz Fenerbahçe Başkanlarından Ali Koç oldu. Dünyaca ünlü Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem hocamızın kızı Mimar Pınar Öktem Doğan'ı ve atölyesindeki öğrencileri ziyarete geldi. Bizler de kendisine Kumlaspor'umuzun formasını hediye ettik. Yakın ilgisinden dolayı Ali Koç Başkanımıza çok teşekkür ederiz.''