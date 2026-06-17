Kılıçdaroğlu'ndan Özgür özel ekibine zehir zemberek sözler - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür özel ekibine zehir zemberek sözler

Kılıçdaroğlu\'ndan Özgür özel ekibine zehir zemberek sözler
17.06.2026 21:52
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Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini zehir zemberek bir açıklamayla bozdu. Doğrudan Özgür Özel ve ekibini hedef alan Kılıçdaroğlu, partinin kapalı kapılar ardında delege pazarlığı yapanların oyun alanı olamayacağını belirterek, "CHP, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir" sözleriyle siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla olaylı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yaptı. Doğrudan Özgür Özel ve ekibini hedef alan Kılıçdaroğlu, "CHP, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk Milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir" diyerek parti içindeki ipleri tamamen kopardı.

SÖZLERİ ADRESİNİ BULDU 

Yargı kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı makamına oturan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefete ve Özgür Özel ve ekibine karşı büyük bir taarruz başlattı. Sosyal medya hesabı üzerinden kurultay sürecine ve delege pazarlıklarına atıfta bulunan çok sert bir manifesto yayımlayan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibine yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNE"DELEGE" SUÇLAMASI 

Geri dönüşünün ardından parti içi dengeleri sarsacak cinsten bir meydan okumaya imza atan Kılıçdaroğlu, hedef tahtasına doğrudan Özgür Özel ve ekibini koydu. CHP içerisinde kirli pazarlıklar döndüğünü iddia eden Kılıçdaroğlu; partinin masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı olamayacağını söyledi.

CHP'nin Türk milleti ve devletinin bağımsızlık iradesi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibine seslenerek, kendilerini suni gündemlerle ve salon siyasetiyle tartmaya kalkanların önce kendi sırtlarındaki tarihsel veballerin hesabını vermesi gerektiğini ifade etti. Sert açıklamalarına liyakat vurgusuyla devam eden Kılıçdaroğlu, "O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz" dedi.

"DIŞ POLİTİKA TRİBÜNLERE OYNANACAK BİR ALAN DEĞİL"

Açıklamasının devamında eleştiri oklarını dış politika hamlelerine çeviren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin köklü devlet geleneğinin yok sayıldığını savundu. "Önce Türkiye" diyerek millici ve kamucu bir duruş sergilediklerini belirten Kılıçdaroğlu, küresel odakların projelerine ortak olanları hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Dış politika, iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil; bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır. Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz; biz, bu toprakların ve bu milletin özüyüz."

"SÖZÜMÜZ BAŞKALARININ İCAZETİYLE SÖYLENMEZ  

Türkiye'nin bölgesel krizlerin mezesi hâline getirildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir coğrafyada sıkıştırılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibine yönelik salvolarını şu güçlü ifadelerle noktaladı:

"Biz, bu ülkenin tek bir neferinin burnu kanamasın, Türkiye’nin itibarı yere düşmesin diye 'Önce Türkiye' diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz. Bizim Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, Asya’dan Avrupa’ya ve Altaylar’dan Tuna’ya uzanan sözümüz; başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Dış Politika, Özgür Özel, Siyaset, Sözler, Son Dakika

Son Dakika CHP Kılıçdaroğlu'ndan Özgür özel ekibine zehir zemberek sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Satrançta şahı koruyan piyon kendini vezir sanarmış :) 0 0 Yanıtla
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