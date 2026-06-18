İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri - Son Dakika
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İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri

18.06.2026 16:42
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de evinin önünden kaçırılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karaal'ın araca bindirilip hızla uzaklaştırıldığı anlar yer alıyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe'de evinin önünden henüz kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Ailesi Karaal'dan saatlerdir haber alamazken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

KAFASINA SİYAH POŞET GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili aktarılan bilgilere göre saldırganlar, Karaal'ı etkisiz hale getirdikten sonra araca bindirdi. Bazı iddialarda ise Karaal'ın kafasına siyah poşet geçirildiği ifade edildi.

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da ise ifadelere yer verildi:

“17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.”

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri

KAÇIRILDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından Karaal'ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatılırken, olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Karaal'ın araca bindirildiği ve ardından aracın sokaktan hızla uzaklaştığı görüldü.

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri

EŞİ CANLI YAYINDA DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Eşinin gözlerinin önünde kaçırılmasıyla büyük bir şok yaşayan Ayşe Karaal, Halk TV canlı yayınına katılarak o anları saniye saniye anlattı. Saldırganların dört veya beş kişi olduğunu belirten Karaal, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam eşimle sahile inecektik. Kızım bisikletini bağlaması için onlar önden gittiler. Sonra kızımın yanındayken bir arabada 4 ya da 5 kişi vardı. İki kişi eşimi kıstırıp, kafasına vurup arabanın içine attı. O sırada bizim apartmandan gelen komşum ‘Erhan, Erhan’ diye bağırdı. Hepimiz dışarı çıktık, hemen 153’ü aradık. Sağ olsun polis ekipleri anında müdahale etti. Ama dün akşam saat 9’dan beri eşim Erhan Karaal’a hiçbir şekilde ulaşamadık."

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri

ARAÇ İKİZ PLAKA ÇIKTI

Olay anında sokağa fırlayan komşuların kaçıran aracı takip etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyleyen Ayşe Karaal, soruşturmanın seyrini değiştiren 'ikiz plaka' detayını paylaştı:

"Komşumuz arabanın plakasını ve modelini tespit etmişti. Daha sonra polis memurlarımız aynı aracın birebir aynısını Altıntepe tarafında buldu. Ancak bize verilen bilgiye göre o araç üç gündür hiç çalıştırılmamış. Muhtemelen aynı model ve aynı plakaya sahip ikinci bir araç hazırlanmış ve kaçırma olayında o kullanılmış."

SON SİNYAL KARTAL'DAN GELDİ

Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda teknik takip verileri de değerlendiriliyor. Ayşe Karaal, eşinin telefonundan alınan son sinyale ilişkin, "Telefon sinyallerine Kartal tarafından ulaşıldı. Polisler o bölgede de araştırmalarını sürdürüyor ancak henüz bir sonuç alınamadı" bilgisini aktardı.

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri

"HİÇBİR HASMIMIZ YOK, İMZA KONUSUNDA TAVİZ VERMEZDİ"

Eşinin hiç kimseyle husumeti, alacağı veya vereceği olmadığını vurgulayan Ayşe Karaal, Erhan Karaal'ın iş hayatındaki dürüst duruşuna dikkat çekti:

"Eski çalıştığı yerde de, şu an görev yaptığı kurumda da herkesle konuşuldu. Herkes onu efendi, saygılı, işini iyi yapan, dürüst bir insan olarak anlatıyor. Eski patronunun söylediği bir söz vardı; ‘Erhan’ı öldürseniz bile, eğer o kurumun yararına değilse o imzayı asla atmaz.’ Yeni genel müdürüyle de görüştüğümde aynı şeyleri söyledi. Onu tanıyan herkes benzer şeyleri söylüyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri - Son Dakika
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