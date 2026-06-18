İBB Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAÇIRILDIĞI ARACIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre olay, 17 Haziran akşamı Maltepe'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte bir ziyarete gitmek üzere evinden çıkan Erhan Karaal, aracının yanında beklediği sırada başka bir araçtan inen kişiler tarafından saldırıya uğradı. İddiaya göre Karaal, darbedilip başına poşet geçirilerek kaçırıldı.

Ekipler tarafından Karaal'ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatılırken, olaya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karal'ın darbedilerek bindirildiği ve kaçırıldığı iddia edilen aracın sokağı hızla dönerek uzaklaştığı anlar yer aldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Emniyet ekipleri, olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında Karaal'ın bulunması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

TELEFONUNDAN KONUM SİNYALİ ALINDI

Öte yandan Karaal'ın telefonundan saat 11.00 sıralarında Kartal civarında bir konum sinyali alındığı ve bu bilginin emniyet birimlerine iletildiği belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da ise ifadelere yer verildi: “17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.”