İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal\'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı
18.06.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, İsmail Kartal'ın göreve başlamasının ardından "Çok başarılar İsmail Hoca!" mesajını paylaşarak deneyimli teknik adama destek verdi.

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı teknik direktör olarak açıklamasının ardından sarı-lacivertli camiada destek mesajları gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de kulüp tarihinin unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Alex de Souza oldu.

PAYLAŞIMA YORUM YAPTI

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı İsmail Kartal paylaşımına yorum yapan Alex, yeni teknik direktöre başarı dileklerinde bulundu. Brezilyalı futbol adamının mesajı kısa sürede taraftarların ilgisini çekti.

"ÇOK BAŞARILAR İSMAİL HOCA"

Alex de Souza, paylaşımın altına yaptığı yorumda, "Çok başarılar İsmail Hoca!" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe taraftarları da Alex'in mesajına yoğun ilgi gösterdi.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Deneyimli teknik adam böylece Fenerbahçe'deki yeni dönemine resmen başlamış oldu.

İsmail Kartal, Alex De Souza, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı
İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti

14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:07
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 15:24:40. #.0.5#
SON DAKİKA: İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.