Televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir YouTube programında kolundaki saat izleyicilerin dikkatini çekti. Yayının ardından saatin değeriyle ilgili paylaşımlar kısa sürede ilgi gördü.
Saatin yaklaşık 3 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, güncel kurla karşılığının 139 milyon 321 bin 500 TL seviyesinde olduğu ifade edildi.
Lüks saat kategorisinde yer alan modelin değeri, yayın sonrası en çok konuşulan detaylardan biri oldu.
Son Dakika › Magazin › Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
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