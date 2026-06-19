İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

İstanbul'da bir kafede oturan kadınlarla sohbet etmeye çalışan yabancı turist, kısa süre sonra yanına gelen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. Kameraya yansıyan görüntülerde, "Siz ne ayaksınız oğlum?" sözlerinin ardından arbede yaşandığı görüldü.

KAFEDE SOHBET ETMEK İSTEDİ

İstanbul'da çekildiği belirtilen görüntülerde, yabancı bir turist kafede oturan kadınların sohbetine dahil olmaya çalıştı. Kadınların konuşmasını merak ettiğini söyleyen turist, "Ne hakkında konuştuğunuzu hiç bilmiyorum ama çok tutkulu konuşuyorsunuz, ne hakkında konuştuğunuzu merak ettim" ifadelerini kullandı.

Kadınlardan biri İngilizceyi çok iyi konuşamadığını belirtirken, turist ise gülümseyerek sohbeti sürdürmeye çalıştı.

"EN İYİ DİL GÜLÜMSEMEK"

Görüntülerde turistin, "En azından gülümsüyorsunuz. Sanırım en iyi dil bu" sözleri dikkat çekti. Kısa süreli sohbetin ardından turist kadınlara iyi günler dileyerek masadan ayrıldı.

"SİZ NE AYAKSINIZ OĞLUM?"

Ancak görüntülerin devamında turist yürüdüğü sırada bir kişi tarafından durduruldu. Kameraya yansıyan anlarda şahsın, "Birader bir bakar mısın?" diyerek turiste seslendiği görüldü.

Turistin dönmesinin ardından ise şahıs, "Siz ne ayaksınız oğlum?" diyerek tepki gösterdi. Bu sözlerin hemen ardından görüntü sarsılırken, taraflar arasında fiziksel müdahale yaşandığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.