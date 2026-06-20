Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti - Son Dakika
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Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

20.06.2026 08:05
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A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 kaybetti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla birlikte gruptan çıkma şansını kaybederek turnuvaya veda etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Paraguay, 1-0 kazandı.

PARAGUAY MAÇA GOLLE BAŞLADI

2. dakikada Paraguay golü buldu. Savunmadan çıkaramadığımız topu kapan Enciso, ceza yayı önündeki Galarza'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top köşeden filelere gitti.

Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

ARDA'NIN ŞUTU İSABETLİ OLMADI

13. dakikada milliler etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına ortasında savunmadan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Kerem bu kez ceza sahası çizgisindeki Arda Güler'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

TOP İKİ KEZ DİREĞE ÇARPTI!

35. dakikada A Milli Futbol Takımı gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta savunmanın arasından yükselen Mert Müldür kafayı vurdu, meşin yuvarlak önce üst direğe ardından yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

PARAGUAY 10 KİŞİ

45+3. dakikada Paraguay 10 kişi kaldı. VAR uyarısı sonrasında ekrana gelen hakem Ivan Barton, Almiron'un ağzını kapatarak Mert Müldür'le diyaloğa girmesi sebebiyle bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

MERİH'İN SERT ŞUTUNU KALECİ ÇIKARDI

Mücadelenin 47. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Merih Demiral'in sert şutunu kaleci iki hamlede güçlükle çıkardı.

Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

HAKAN'IN ŞUTU SAVUNMADAN DÖNDÜ

75. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışına seken top Hakan Çalhanoğlu'na geldi. Hakan'ın gelişine sert şutu savunmadan döndü.

DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETTİK

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Paraguay kazandı. Bu sonuçla birlikte oynadığı iki maç sonunda gol atamayan ve puan alamayan A Milli Takımımız, son maç öncesi Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay ise 3 puana ulaştı. Grubun son hafta maçında A Milli Takımımız, ABD ile karşı karşıya gelecek. Paraguay, Avustralya ile kozlarını paylaşacak. 

Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

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Son Dakika Güncel Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Hakan FAKI Hakan FAKI:
    Canları Sağolsun Takım Bizim Takımımız 0 3 Yanıtla
  • tektabamcaa1 tektabamcaa1:
    Saçlar şekil şükül reklam yıldızlarım benim sizden futbol yıldızı falan olmaz 2 0 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Yaz tatiline çıkacaklar dünya kupasından daha önemli 2 0 Yanıtla
  • Filinta Filinta:
    Bari bir gol atıp gelseydiniz. 2 0 Yanıtla
  • Erdem Karaaslan Erdem Karaaslan:
    arda güler balonu elde patladı 2 0 Yanıtla
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